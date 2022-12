Romanciera Françoise Bourdin a decedat luni, 26 decembrie, la vârsta de 70 de ani. Bourdin fost unul dintre cei mai de succes autori din Franța, care are 15 milioane de cărți vândute și traduse în 12 limbi, a relatat Le Figaro.

A renunțat la literatură, apoi a revenit

„Transmit cele mai profunde condoleanțe familiei lui Françoise Bourdin, celor două fiice ale sale, Fabienne și Frédérique, nepoților săi și tuturor echipelor de la Belfond, Plon și Pocket, care au lucrat cu ea timp de atâția ani, precum și milioanelor de cititori fideli.”, a transmis CEO-ul grupului Editis, Michèle Benbunan.

Françoise Bourdin a semnat la 20 de ani primul ei contract cu Julliard pentru Les Soleils mouillés. Ulterior autoarea a scris al doilea roman, De vagues herbes jaunes, care a fost curând adaptat pentru cinema de Josée Dayan, cu Laurent Terzieff în rolul principal. La un moment dat în cariera sa Bourdin a renunțat la tot și și-a anunțat editorul că a luat decizia de a părăsi lumea literaturii. „M-am căsătorit, aveam copii de care voiam să am grijă. Orice altceva a devenit brusc mai puțin important.”, a spus autoarea. Mai mult decât atât, copilăria lui Françoise Bourdin a fost marcată pentru totdeauna de plecarea mamei sale. Douăzeci de ani mai târziu, „o dorință foarte puternică de a spune povești” a făcut-o să se apuce din nou de scris.

Bourdin a scris scenarii de televiziune

Născută la Paris într-o familie de cântăreți de operă, Françoise Bourdin a trăit într-o lume artistică încă de la o vârstă fragedă. În adolescență, a fost pasionată de echitație. O altă pasiune a fost literatura, iar vara întreagă devora cărțile clasice. Romanele sale, publicate în mare parte la editura Belfond, au cucerit mulți cititori. De asemenea, multe romane ale autoarei au fost adaptate pentru televiziune.

Pe lângă activitatea sa de romancieră, Françoise Bourdin este și scenaristă de televiziune. În 2012 aceasta a publicat Serment d’automne, iar în anul următor D’eau et de feu. În 2014 a publicat nu mai puțin de 4 romane, printre care: La promesse de l’océan și Un nouveau départ pour changer de vie. Respectiv, în 2015 a publicat Au nom du père, iar în 2016 Un mariage d’amour și Face à la mer.

„Discretă împotriva voinței mele! A devenit aproape o etichetă atunci când oamenii vorbesc despre mine. Nu am refuzat niciodată un interviu, presa este cea care m-a evitat de mult timp! După cum se știe, literatura populară nu are o presă bună, dar lucrurile se schimbă treptat. Astăzi vorbim despre romane „de bine”, iar imaginea s-a schimbat. Astăzi, oamenii sunt mai interesați de mine și sunt încântată de acest lucru. Dar, în realitate, nu prea îmi pasă. Am suferit din cauza ei, nu mai sufăr din cauza ei. Ceea ce nu-mi place este ideea că publicul meu este uneori batjocorit, pentru că a disprețui romanele populare înseamnă a disprețui publicul cititor. Acesta nu are neapărat prost gust, a face pe plac nu este neapărat suspect.”, spunea Bourdin în 2021.