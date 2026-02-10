Federaţia Sindicatelor din Instituţii de Cultură a cerut retragerea propunerii prin care actorii și alți artiști din instituțiile de spectacole ar fi fost obligați să prezinte programe săptămânale de lucru, rapoarte individuale și foi de prezență zilnice. Sindicatul susține că documentul a fost elaborat fără consultarea partenerilor sociali, deși legislația impune acest lucru.

FSIC a arătat că problema evidenței timpului de muncă este reală, însă soluția propusă ar transforma activitatea artistică într-una birocratică și ar încălca autonomia instituțiilor de cultură.

Potrivit federației, în sector există deja sisteme de evidență adaptate specificului artistic, funcționale din 2017, care pot fi ajustate unitar, fără impunerea unor reguli rigide de tip administrativ.

Sindicatul a cerut ca orice modificare să fie discutată în Comisia de Dialog Social și să fie axată pe performanța reală din repetiții și spectacole, nu pe numărul de ore raportate zilnic.

„Într-o formulă lipsită de principii democratice, Ministerul Culturii a elaborat fără o consultare a partenerilor sociali îndreptățiți conform legislației, o procedură de cuantificat activitatea/munca angajaților din departamentul artistic în instituțiile de spectacole/concerte. Un set de instrucțiuni care au scopul de a institui reguli în privința evidenței timpului de muncă al artiștilor, sub formă de pontaj”, a transmis FSIC într-un comunicat.

Nemulțumirile au culminat cu un protest organizat în fața Teatrul Naţional „I.L. Caragiale”, unde actorii și personalul tehnic au contestat Circulara nr. 766/03.02.2026. Documentul prevedea raportarea zilnică a activității și era prezentat ca un program pilot solicitat de Curtea de Conturi.

Protestatarii au susținut că munca artistică nu poate fi normată în ore fixe și că o astfel de abordare afectează creativitatea. Actorii au explicat că există perioade de pregătire individuală, repetiții inegale și distribuții care nu includ întreg colectivul, ceea ce face imposibilă aplicarea unui pontaj clasic.

Prezent la protest, ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunțat suspendarea proiectului. Acesta a declarat că inițiativa nu a fost una legislativă, ci un proces de testare cerut de Curtea de Conturi, iar documentele au fost elaborate de profesioniști din breaslă.

Ministrul a recunoscut că evidența timpului de muncă al artiștilor este o problemă veche, discutată de peste trei decenii, inclusiv în legea teatrelor din 2007. El a subliniat că, deși munca artistică este repartizată inegal, există obligația legală de a demonstra timpul de muncă, inclusiv pentru activitățile care nu se desfășoară în sediul instituției.

Totodată, Demeter Andras a afirmat că nevoia de clarificare vine și din interiorul breslei, unde există dispute privind volumul de muncă și echitatea.

„Este o problemă foarte, foarte veche. Reacția colegilor de breaslă ne arată un adevăr, anume acela că problema evidenței timpului de muncă și, mai cu seamă, a timpului de pregătire, este una foarte veche. Sunt 36 de ani de când au existat inițiative legislative sau tot felul de alte prevederi. Inclusiv legea teatrelor, la care am lucrat eu personal în 2007, prevede aceste distincții, dar nu au putut fi acceptate sau nu au găsit o acceptabilitate generală”, a afirmat ministrul la TVR. „Munca este nenormată, munca este repartizată inegal, dar acele părți ale muncii care nu se desfășoară în instituție – studiul individual al instrumentistului, pregătirea vocală și tehnică a actorului – ar trebui cumva să fie arătate, dovedite, pentru că aceasta este solicitarea Curții de Conturi”, a mai declarat ministrul Culturii.

Artistul Tudor Chirilă a criticat dur propunerea Ministerului Culturii, arătând că nu pot fi aplicate aceleași reguli pentru profesii artistice și administrative. El a subliniat că, deși pontajul există în Codul Muncii, rolul unui ministru al culturii este să reglementeze specificul profesiei de artist, nu să aplice șabloane generale.

Potrivit lui Chirilă, pontarea zilnică nu schimbă nimic în realitatea teatrelor, unde nu toți actorii joacă în fiecare producție, iar prezența fizică într-o clădire nu este echivalentă cu munca artistică efectivă.