Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a transmis că managerii instituțiilor de cultură semnează pontajele angajaților de peste trei decenii și a respins ideea că el sau ministerul pe care îl conduce ar dori introducerea unui sistem nou de pontaj în teatre și alte instituții similare.

Oficialul a susținut că, în spațiul public, circulă informații false care induc ideea unei schimbări forțate a modului de lucru, deși realitatea este una cunoscută și aplicată constant de ani de zile.

Ministrul a explicat că, de mai bine de 30 de ani, lună de lună, managerii semnează documentele de pontaj și eliberează fluturașii de salariu în care sunt menționate explicit cele 20 de zile lucrătoare sau cele 160 de ore aferente unei luni standard.

Potrivit acestuia, această practică nu reprezintă o dorință a ministerului, ci rezultatul aplicării legislației generale a muncii asupra unor domenii cu specific aparte, precum cele artistice și culturale.

Demeter Andras Istvan a subliniat că legea nu le oferă managerilor posibilitatea de a proceda altfel, chiar dacă sistemul actual nu reflectă întotdeauna corect particularitățile activității culturale.

În opinia sa, apare un conflict evident între specificul meseriilor liberale și regulile universale impuse de Codul Muncii, situație care generează nemulțumiri justificate.

„Un nou fakenews se rostogolește, cu intenție sau nu, în spațiul public: “ministrul/Ministerul Culturii vrea pontaj în teatre ca la fabrică!” Nimic mai fals! De peste trei decenii, an de an, lună de lună, managerii instituțiilor de cultură semnează pontajele salariaților. Și le înmânează fluturașii pe care scrie explicit referința: 20 zile sau 160 de ore (5×8 ore, când luna are 20 zile lucrătoare). Au de ales să facă altfel? Conform legii, nu. Este corect, just? Conform specificului de activitate, nu. Cele două se bat cap în cap? Da. Cam asta se întâmplă atunci când meserii liberale sunt guvernate de legi universale precum Codul Muncii. Se întâmplă de peste 3 decenii. Postarea integrală poate fi citită pe: https://andrasdemeter.blogspot.com/”, este mesajul ministrului Culturii, Demeter Andras Istvan.

Precizările ministrului vin în contextul în care Ministerul Culturii a publicat, miercuri, noi instrucțiuni referitoare la organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru funcțiile de execuție din instituțiile publice de spectacole și concerte.

Documentul stabilește că durata normală a timpului de muncă este, în general, de opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, însă repartizarea poate fi inegală, în funcție de stagiune, repetiții, spectacole sau turnee.

Instrucțiunile prevăd un interval de referință de 12 luni pentru organizarea muncii, cu un fond anual estimat la aproximativ 1.800 de ore.

De asemenea, este introdusă obligația unei evidențe detaliate a timpului de muncă, prin foi colective de prezență, sisteme electronice sau alte documente interne pentru activitățile desfășurate în instituție.

Pentru activitățile de pregătire și studiu individual realizate în afara instituției, angajații vor trebui să depună rapoarte lunare individuale, avizate de superiorii ierarhici. Toate aceste evidențe vor sta la baza calculării drepturilor salariale.

Despre acest lucru a vorbit și celebrul Nicu Alifantis.

„Doamne, ce m-am mai amuzat aflând că, mai nou, în teatru, trebuie să vii la serviciu 8 ore pe zi. Mă rog, amuzat e un fel a spune. E de râsu’-plânsu’. Niciodată, dar niciodată, nici măcar o dată, în teatru nu s-a muncit normat, 8 ore. Nici măcar atunci când domnul Săraru m-a angajat în 1979 pe post de tâmplar la Teatrul Mic, neavând alt post liber la dispoziție, n-am fost obligat să mă duc la atelierul de tâmplărie 8 ore pe zi. Dar ce mă miră pe mine e că domnul András Demeter, actor și regizor, nu știe că în artă munca n-are normă? Oare nu știe cât se muncește pentru un rol sau cât timp trudești pentru ca un spectacol să iasă foarte bine? Hai, măi Demeter, mama ei a dracului de politică! Unu’ Alifantis de la tâmplărie!”, a scris artistul pe pagina sa de Facebook vineri, 6 februarie.

