Deunăzi, pe treptele Teatrului Național din București și a altor teatre de prin țară, actorii, regizorii și personalul auxiliar, au protestat față de o ”circulară” emisă de ministrul culturii, prin care, parcă fără nicio noimă se instituia obligația de a întocmii un fel de raport zilnic al activităților care să justifice plățile către cei care reușesc cu greu să țină gradul de cultură al bietului popor român la un nivel de bun simț (și mă refer aici la marii actori și regizorii ai neamului).

Cum s-a ajuns la această situație cel puțin bizară, păi, ca urmare a unei recomandării formulate de specialiștii din Curtea de Conturi a României (Scrisoarea nr. 84827/18.12.2023, poziția 3.5/3.5.2), ”care a vizat necesitatea unui cadru unitar pentru organizarea muncii, desfășurarea activităților și urmărirea îndeplinirii obiectivelor în instituțiile de spectacole”. Celebrii consilieri de conturi, au descoperit ”apa caldă” și au inventat o bazaconie mai mare decât ei, obligând Ministerul Culturii să aplice în practică o ”trăsnaie”, fapt ce a generat, haos în domeniu.

Probabil că Ministrul Culturii, Andras Demeter, la cei de la Curtea de Conturi se referea când a afirmat că ”prostia e mare”, împins fiind de obligativitatea de a impementa năzbâtiile consilierilor de conturi. Probabil că afirmația ministrului “Să știți că prostia omenească ne caracterizează pe noi toți, inclusiv pe mine …” are în vedere situația în care a fost pus ca urmare a incompetenței celor de la Curtea de Conturi, cine știe?

Pentru moment șituația a rămas într-o situație incertă, Ministrul Culturii suspendând pentru moment ordinul emis ca urmare a protestelor și urmând să aibă loc o serie de întâlniri pentru identificarea unei soluții.

Nu este pentru prima dată când constatările ”specialiștilor” de la Curtea de Conturi a României, pun pe jar un domeniu, prin interpretări cel puțin neglijente, dacă nu chiar ”imbecile”, dovedind o necunoaștere crasă a specificului instituțiilor pe care le controlează, și mai rău, o abordare care nu ține cont de prevederile legale și nici de realitățile existente. Pentru a susține afirmația vă amintesc de situația în care a trebuit modificată legislația incidentă în domeniul farmaceutic, pentru o interpretare ”în bătaie de joc”, legată de decontările dintre farmacii și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, incident produs în anul 2022.

Pe scurt, avem în vedere decizia Curții de Conturi nr. 8/2016, care a reinterpretat legislația aplicabilă unitar la nivelul întregii țări, Casele Județene de Asigurări de Sănătate erau obligate să recupereze de la farmacii sume importante de bani aferente diferențelor dintre prețul maximal decontat de acestea și prețul de achiziție care include și reducerile comerciale de la distribuitori, fiind nevoite să demareze acțiuni de control la toate farmaciile cu care au avut contract în perioada 2015-2022 pentru calcularea și recuperarea asa-zisului prejudiciu.

Pentru a nu închide toate farmaciile din țară, la propunerea Ministerului Sănătății s-a modificat legislația în regim de urgență. Casele Județene putând opri controalele demarate în urma deciziei Curții de Conturi.

O altă situație similară, de data aceasta un pic mai recentă, este cea care vizează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, la care deja celebrii auditori de conturi, ”au găsit” o ”gaură imensă” de aproximativ 23 mil. euro la bugetul de stat făcută în perioada 2022-2023. Pe scurt, se constată că de la înființare (2013) până la ultimul control efectuat în anul 2024 (ca și când până atunci nu ar mai fi fost efectuate controale), ONJN-ul nu a monitorizat operatorii de jocuri online, și s-a produs acel enorm prejudiciu prin faptul că nu s-a aplicat legislația incidentă.

Deși există un principiu de drept universal acceptat, ”legea dispune doar pentru viitor”, auditorii de conturi au dorit să se aplice legea după bunul plac. Operatorii de jocuri de noroc plătesc anticipat o taxă anuală la valoarea stabilită în momentul plății. Specialiștii de la Curtea de Contur spun însă că atunci când taxa a crescut ulterior plății, operatorii trebuia să plătească diferența de taxă iar atunci când a scăzut să nu le fie returnată suma plătită în plus.

Nicio secundă auditorii de conturi, care nu pricep o iotă din domeniul gamblingului, nu au acceptat realitatea și nu au luat în considerare explicațiile specialiștilor, ale Ministerului de Finanțe și nici pe cele ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care au încercat să le spună cu este nimic de dat și nici de luat. Aplicarea noilor taxe urmând să se facă în momentul expirării anului pentru care s-a realizat deja plata.

Cu siguranță, cineva interesat va identifica o sumedenie de erori făcute de consilieri de conturi care, nu pot să le știe pe toate, dar care se pronunță în controalele făcute cu mare dezinvoltură, apărați de faptul că nu răspund în fața nimănui pentru greșelile făcute.

În vremea de astăzi, când măririle de taxe și impozite sunt aproape înrobitoare, când Curtea Constituțională amână parcă sine-die luarea unei decizii, când după profesori, au intrat în colimator medicii, reforma administrativă nu are în vedere niciun considerent care să vizeze calificarea celor care lucrează în instituțiile de stat. Parcă cei care ne conduc au ”orbul găinilor”, nu reușesc să se înțeleagă pentru a pune lucrurile în regulă, pregătesc doar un alt ”pachet” cu un obiectiv ciudat, limitarea jocurilor de noroc tradiționale (ascuns printre rândurile reformei administrative, și asupra cărora primarii nu au nimic de comentat).

Să fie adevărată afirmația din spațiul public, conform căreia ”doar proștii, hoții și nebunii” lucrează la stat ?