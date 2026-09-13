Ce i-au strigat susținătorii lui Călin Georgescu la Oradea. Mesajul care s-a auzit în Piața 100

Călin Georgescu a fost întâmpinat, duminică dimineață, 13 septembrie 2026, de mai mulți susținători la Piața 100 din Oradea. Cu puțin timp înainte de sosirea fostului candidat la alegerile prezidențiale, oamenii prezenți au început să scandeze și să fluture steaguri tricolore.

Mai multe persoane s-au urcat pe gardurile din apropierea pieței pentru a putea vedea momentul sosirii lui Călin Georgescu. Potrivit presei locale, acesta a fost primit cu aplauze, urale și scandări din partea celor veniți să îl întâmpine.

O parte dintre participanți au venit cu pâine și sare, dar și cu steaguri tricolore. Organizatorii le-au transmis celor prezenți că „domnul președinte va da mâna cu fiecare”. În momentul în care oamenii s-au apropiat, au început să scandeze la unison „Călin Georgescu este președinte” și „Căline, Căline, poporul e cu tine”.

„Călin Georgescu este președintele românilor, în majoritate care alcătuiesc poporul român. Și eu fac parte din această majoritate”, a spus cineva.

„Pentru noi, domnul Călin Georgescu este președintele legitim al României”, a spus un bărbat.

„Călin Georgescu este omul care a reușit să adune în jurul lui oameni care mai cred în credință și iubire”, a declarat un altul.

Susținătorii au scandat și mesajul „Bolojan nu uita, Oradea nu-i a ta”. Printre persoanele care au venit să îl întâmpine s-au aflat și membri AUR din județele Bihor, Maramureș, Satu Mare și Arad, potrivit celor relatate de observatorulbihorean.ro.

Prezența lui Călin Georgescu la Oradea fusese anunțată cu câteva zile înainte. Fostul candidat la alegerile prezidențiale transmisese că va merge la Piața 100 pentru a susține negoțul bihorean și producătorii autohtoni.

„Mă bucur să fiu aici, la hotarul de Vest, unde Oradea se simte ca o inimă, nu ca o margine de țară. Și dacă ne amintim, la 12 octomrbie 1918, aici a fost etapa decisivă de începere a Unirii Transilvaniei cu România. Și tot aici s-a născut Emanuil Gojdu, cel care și-a pus averea în educația tinerilor români ortodocși. și Tot Bihorul l-a dat pe Iosiv Vulcan care l-a dăruit culturii noastre pe tânărul Eminovici, conștiința noastră națională, Mihai Eminescu. Așa că astăzi, acum, la început de an școlar, exemplul lor ne amintește că viitorul unei națiuni se clădește, se călește, se cultivă cu fiecare generație prin școală, prin credință și prin muncă”, a spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu a transmis, de la Piața 100 din Oradea, un mesaj de susținere pentru producătorii români, subliniind munca depusă de familiile și gospodăriile care își vând produsele. El i-a îndemnat pe oameni să cumpere produse românești și a evidențiat contribuția celor care cultivă pământul, pescuiesc, îngrijesc stupii, prelucrează roadele țării sau conduc întreprinderi românești.

„Mă aflu astăzi aici lângă producătorul român. Și am ales Piața 100, știind exact unde vin. Într-un bazar cu multe mașini și câteva mese ale producătorilor locali. Dar tocmai pentru aceste mese am venit. Pentru că în spatele fiecăreie stă o familie, stă o gospodărie, stă multă muncă, cu mult, mult suflet în fiecare an. Așa că, opriți-vă la ele! Cumpărați produse românești de la acești oameni minunați! I-am întâlnit mai devreme! Să nu-i omiteți, să-i țineți în mâini, pentru că ei sunt viitorul nostru. Celor care au muncit, celor care cultivă pământul, celor care pescuiesc, celor care îngrijesc stupii, celor care transformă roadele țării în hrană pentru semeni, cei care țin în picioare o întreprindere românească, le spun atât: «Munca voastră ține România în viață»”, a mai adăugat Georgescu.

Cuvintele sale au fost urmate de scandări din partea susținătorilor: „Nu ne vindem țara!” sau „Nu cedăm!”.

„Dragii mei, Toamna Cămărilor Românești continuă. Ridicăm împreună România! Căutați producători autohtoni, crescători de animale sau firme cu proprietari români și cumpărați de la ei. Duminică, 13 septembrie 2026, eu voi fi la Piața 100 din Oradea (fosta Ocska Piac), dimineată la 8:30.

Am ales acest loc emblematic pentru negoțul popular bihorean, cunoscând și respectând identitatea sa. Aici – de generații – lucrurile vechi își găsesc o nouă întrebuințare, iar roadele muncii gospodarilor din zonă își găsesc cumpărători. Într-adevăr, găsești obiecte de altădată, fiecare cu povestea lui, însă găsești și mese cu legume și fructe proaspete, păsări și animale.

Tocmai pe acești oameni vrem să-i aducem acum în centrul atenției. În spatele unei lădițe cu legume, al unui coș cu fructe sau al produselor unei gospodării este multă muncă, grijă și nădejde. O bucățică din Bihor așteaptă să ajungă în cămările familiilor noastre. Nimic din munca gospodarului și a producătorului autohton să nu se piardă!”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.