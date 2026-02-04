Reacția Bruxelles-ului a venit rapid, după ce aliați ai fostului președinte american Donald Trump au susținut, într-un raport oficial al Congresului, că Uniunea Europeană ar încerca să limiteze libertatea de exprimare la nivel global, inclusiv în Statele Unite.

Executivul comunitar respinge categoric aceste afirmații și neagă că ar fi forțat platformele de socializare să elimine conținut provenit din afara UE. Poziția oficială a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru afaceri digitale, Thomas Regnier.

„În ceea ce privește ultimele acuzații de cenzură, este o absurditate totală, complet nefondată”

Documentul critic, care are aproximativ 160 de pagini, a fost elaborat de comisia judiciară a Camerei Reprezentanților, controlată de republicani. Autorii raportului susțin că Uniunea Europeană ar fi încercat, în ultimul deceniu, să „cenzureze internetul global”, inclusiv discursul cetățenilor americani.

Publicarea raportului a precedat o audiere prezidată de Jim Jordan, un aliat apropiat al lui Donald Trump, intitulată „Amenințarea Europei la adresa libertății de exprimare și a inovării americane, partea a II-a”.

În centrul criticilor se află Legea serviciilor digitale, adoptată în 2023. Un document similar fusese publicat și anul trecut, administrația Trump susținând atunci că acest cadru juridic ar discrimina marile companii americane de tehnologie.

Noul raport merge mai departe și descrie DSA drept:„culminarea unui efort european de zece ani de a reduce la tăcere opoziția politică și de a suprima discursurile online care critică establishmentul politic”

Raportul afirmă că, în timpul pandemiei de Covid, „funcționarii comisiei au presat platformele să își modifice regulile de moderare a conținutului pentru a cenzura la nivel global conținutul care pune la îndoială narațiunile consacrate despre virus și vaccin”, invocând schimburi de e-mailuri drept dovezi.

De asemenea, Congresul american acuză Bruxelles-ul că ar fi exercitat presiuni asupra platformelor online pentru a „cenzura conținutul” în timpul mai multor alegeri parlamentare și prezidențiale din state membre ale UE, inclusiv din România, dar și în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din 2024.

Raportul a fost salutat public de Elon Musk, un critic constant al Uniunii Europene și un aliat vocal al lui Donald Trump, care a scris pe platforma X: „Tiranii iubesc cenzura”

În replică, Thomas Regnier a subliniat rolul esențial al platformelor online în societățile democratice și riscurile generate de influența algoritmilor asupra dezbaterii publice. Oficialul european a insistat că legislația UE are ca scop protejarea proceselor democratice, nu restrângerea libertăților.

„Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa”

El a adăugat că Legea serviciilor digitale: „protejează acest drept împotriva marilor companii tehnologice”

și contribuie la asigurarea unor „alegeri libere și corecte”