EXCLUSIV Pot coexista meciurile și concertele pe Arena Națională? Radu Popa: Trebuie administrat eficient. Toată lumea are loc pe stadion

Stadioanele nu ar trebui privite ca afaceri clasice și nici evaluate exclusiv în funcție de profitul pe care îl produc. Ele sunt infrastructură publică și trebuie administrate astfel încât să fie folosite cât mai eficient atât pentru competiții sportive, cât și pentru concerte sau alte evenimente.

Radu Septimiu Popa, directorul general al Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf” și primul administrator al Arenei Naționale, a explicat în podcastul „Picătura de business”, moderat de Radu Preda, de ce discuția despre profitabilitatea stadioanelor pornește de la o premisă greșită și cum poate fi evitat conflictul dintre fotbal și marile concerte.

Radu Popa a pornit de la ideea că marile arene sportive construite din bani publici nu pot fi tratate la fel ca o companie care trebuie să genereze profit.

„În primul rând aș vrea să spun ceva încă de la început: stadioanele nu sunt un business. Sau, dacă le consideră cineva un business, e o temă greșită abordată. Ele sunt o infrastructură publică. Infrastructură publică construită de stat și în favoarea și în folosul cetățeanului și al cluburilor sportive și al concertelor, bineînțeles, pentru că trebuie să facă concerte.”

În opinia sa, comparația potrivită nu este cu o societate comercială, ci cu alte tipuri de infrastructură publică.

„S-a creat o temă falsă că stadioanele pot produce profitabilitate și trebuie să producă profitabilitate. Nu, stadioanele sunt la fel ca și școlile, stadioanele sunt la fel ca și parcurile, stadioanele sunt la fel ca și drumurile. Sunt infrastructură publică pentru sport care produc venituri.”

Asta nu înseamnă însă că modul în care sunt administrate nu contează.

„Trebuie să ne concentrăm pe o eficiență managerială, să producem venituri și să avem cheltuieli eficiente.”

Radu Popa a argumentat că simpla raportare între costul unei arene și veniturile obținute anual poate conduce la concluzii greșite. El a oferit chiar exemplul Arenei Naționale și al costului său de construcție.

„Nimeni nu poate să bage între 30, 50, 100, 200 de milioane, cât a fost Național Arena, și dacă, gândiți-vă economic, îl administrez atât de bine încât an de an am un milion profit, eu amortizez stadionul ăsta în 200 de ani. În 200 de ani, că a costat 200 de milioane.”

Din acest motiv, spune el, discuția ar trebui mutată de la profit către eficiență și utilizare.

„Și eu spun că an de an sunt pe profit. E falsă tema. Ele trebuie administrate eficient, astfel încât să aibă loc absolut toate activitățile necesare unei comunități.”

Aici intră atât competițiile sportive, cât și concertele, festivalurile și alte evenimente.

Una dintre cele mai frecvente controverse legate de stadioanele mari este conflictul dintre sport și evenimentele culturale. În special la Arena Națională au existat situații în care organizarea concertelor a afectat programul meciurilor, iar discuția s-a transformat deseori într-o alegere între fotbal și spectacole.

Radu Popa consideră că această opoziție este artificială.

„Și asta înseamnă și concertele. Asta înseamnă și festivaluri. Asta înseamnă, dar cu o predictibilitate foarte, foarte, foarte exactă.”

Problema apare, în opinia sa, atunci când calendarul evenimentelor nu este corelat cu activitatea sportivă.

„Normal că dacă tu contractezi un artist când poate artistul, nu când e liber stadionul, normal că îi blochezi activitatea de fotbal.”

Radu Popa spune că organizarea unui eveniment mare nu înseamnă doar ziua în care are loc concertul.

Montarea scenei, infrastructura tehnică, protejarea sau refacerea gazonului și demontarea instalațiilor pot ocupa stadionul pentru o perioadă mai lungă.

Din această cauză, alegerea momentului este esențială.

„Le-ai contractat în iunie, când e în plin sezon competițional, normal că îl blochezi o lună de zile, două luni de zile și iese scandalul ăsta.”

În opinia sa, fiecare stadion trebuie să își stabilească mai întâi activitatea principală.

„Stadionul trebuie să-și definească activitatea de bază, că e fotbal, că e, cum e la noi, rugby. Trebuie să-și definească activitatea de bază, să-și facă predictibilitatea evenimentelor, a meciurilor.”

Abia după aceea perioadele libere pot fi folosite pentru evenimente comerciale sau culturale.

„Și în perioadele libere, bineînțeles, să încerce să-l umple cu tot felul de alte evenimente profitabile și în folosul comunității.”

Un stadion bine administrat nu trebuie să aleagă între sport și concerte, consideră Radu Popa. Cele două tipuri de evenimente pot exista în același spațiu dacă există un calendar stabil, decizii luate din timp și o administrare care ține cont de specificul arenei.

„Toată lumea are loc pe stadion.”

În această logică, veniturile din concerte și alte evenimente sunt utile și pot contribui la exploatarea mai eficientă a infrastructurii, însă nu schimbă natura obiectivului.