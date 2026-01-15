Ciprian Ciucu a transmis că Primăria Capitalei continuă proiectele deja începute, iar acestea vor fi duse la capăt, în pofida constrângerilor bugetare existente. Evaluarea stadiului lucrărilor și identificarea blocajelor administrative sau financiare au fost discutate într-o ședință recentă a Direcției de Investiții, convocată pentru a clarifica prioritățile și sursele de finanțare disponibile.

Reprezentanții municipalității au explicat că portofoliul de investiții al orașului cuprinde zeci de proiecte din domenii diferite, aflate în etape variate de implementare. Unele sunt la început de drum, altele se află în plină execuție, iar o parte se apropie de finalizare, urmând ca alte șantiere să fie deschise în perioada următoare.

Potrivit Primăriei Capitalei, întâlnirea a avut ca obiectiv principal o imagine de ansamblu asupra proiectelor active, cu accent pe deblocarea situațiilor problematice și pe valorificarea oportunităților de finanțare nerambursabilă. Municipalitatea a subliniat că lipsa resurselor financiare nu echivalează cu abandonarea investițiilor, ci impune o gestionare mai strictă a acestora.

„Avem zeci de proiecte, din toate domeniile. Unele sunt în stadii incipiente, altele în lucru, unele sunt pe final, altele vor începe. Primarul general Ciprian Ciucu a avut ieri o şedinţă cu Direcţia de Investiţii. A vrut să vadă ce proiecte are în lucru, unde sunt blocaje şi ce soluţii găsim pentru ele, unde sunt oportunităţi de finanţare nerambursabilă, ce prioritizăm”, spune primăria.

Unul dintre cele mai ample proiecte prezentate de Primăria Capitalei vizează modernizarea infrastructurii de transport public, prin reabilitarea a 50 de kilometri de șine de tramvai, investiție realizată cu sprijinul fondurilor europene. Autoritatea locală arată că acest proiect este esențial pentru creșterea calității transportului urban și reducerea timpilor de deplasare.

În acest moment, o parte din lucrări sunt deja finalizate, însă fără a fi recepționate oficial, în timp ce alte tronsoane se află în execuție pe mai multe artere importante ale orașului. Municipalitatea a precizat că lucrările se desfășoară etapizat, pentru a limita impactul asupra traficului și pentru a permite menținerea unor rute alternative pentru călători.

„Până acum, 4,5 km sunt finalizaţi (fără recepţie); sunt în execuţie 26 km (pe Bd. Expoziţiei, Str. Victor Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Str. Dornei, Str. Clăbucet, Bd. Chişinău, Bd. Basarabia, Theodor Pallady, Calea Călăraşi). Urmează să dăm ordin de începere pe Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Lacul Tei, Bd. Mihalache. Totul va fi gata în 2029. În perioada lucrărilor, este asigurat transportul alternativ cu autobuze STB”.

Reprezentanții PMB au mai menționat că finalizarea întregului proiect este programată pentru anul 2029, iar pe durata lucrărilor transportul public este adaptat astfel încât să asigure continuitatea deplasărilor pentru locuitorii zonelor afectate.

Un alt punct important pe agenda administrației conduse de Ciprian Ciucu îl reprezintă situația Pasajului Basarab, un obiectiv major de infrastructură care, deși este utilizat de peste un deceniu, nu a beneficiat de recepția finală. Această situație juridică a împiedicat realizarea lucrărilor de întreținere, ceea ce a dus, în timp, la degradarea construcției.

Primăria Capitalei a explicat că lipsa recepției a generat dificultăți administrative, iar soluția identificată presupune recepția la starea fizică actuală, urmată de întabulare și obținerea documentațiilor necesare pentru intervenții ulterioare. Scopul declarat este asigurarea siguranței circulației pentru toți participanții la trafic.

„Facem recepţie la starea fizică actuală, îl întabulăm, obţinem autorizaţie de construire, după care putem dispune măsuri de remediere. Apoi, vom putea face recepţia finală. Treaba mea este să mă asigur că oamenii circulă în siguranţă. Cum să fac asta, dacă nu pot asigura mentenanţa pasajului?”, a relatat Ciucu.

Pe lângă Pasajul Basarab, în cadrul aceleiași ședințe au fost discutate și alte proiecte considerate prioritare, precum urgentarea lucrărilor la Prelungirea Ghencea, finalizarea Patinoarului Flamaropol, extinderea și reabilitarea bulevardului Dimitrie Pompeiu, dar și soluții pentru mentenanța și administrarea Arenei Naționale. De asemenea, sunt vizate punerea în conservare a Palatului Voievodal Curtea Veche și consolidarea Maternității Bucur.

Municipalitatea a arătat că, în paralel cu marile șantiere de infrastructură, se derulează investiții integrate în domenii precum modernizarea rețelei de termoficare, iluminatul public, semaforizarea, reabilitarea străzilor și consolidarea clădirilor cu risc seismic. Aceste proiecte sunt completate de inițiative sociale și de măsuri menite să îmbunătățească funcționarea orașului pe termen mediu și lung.

Primăria a subliniat că temele asumate în campania electorală rămân în atenția actualei administrații, fiind avansate demersuri pentru elaborarea unor planuri urbanistice zonale în zone-cheie ale Capitalei. Sunt vizate artere și spații centrale cu un potențial ridicat de regenerare urbană, unde lipsa unor instrumente urbanistice a blocat investițiile.

„Multe alte proiecte mari se derulează prin servicii integrate: modernizarea reţelei de termoficare, investiţiile în iluminat public, în semaforizare, reabilitare de străzi, consolidarea clădirilor cu risc seismic, proiecte sociale etc. Nu au fost uitate temele promise în campanie. Ciprian Ciucu a cerut PUZ-uri pentru Bulevardul Magheru, cu începere din Piaţa Lahovari, apoi Piaţa Amzei, Calea Victoriei, zona Sălii Palatului şi Grădina Icoanei. Sunt doar câteva. Ne aşteaptă multă treabă!”, spun cei de la PMB.

În acest context, primarul general a reiterat că atragerea fondurilor europene este esențială pentru susținerea proiectelor de regenerare urbană, mai ales în zona centrală a orașului, unde intervențiile sunt costisitoare și de durată.