Honda vrea să economisească 1,5 trilioane de yeni până în 2030. Compania le cere furnizorilor să reducă prețurile

Honda intenționează să reducă peste 9 miliarde de dolari din costuri în următorii patru ani și le-a cerut furnizorilor să își diminueze semnificativ prețurile, potrivit unor documente interne ale companiei și unei persoane familiarizate cu situația.

Planul reprezintă unul dintre cele mai evidente exemple de până acum privind presiunea tot mai mare asupra producătorilor auto japonezi, care încearcă să facă față concurenței tot mai puternice venite din China. Producători precum BYD și alte companii chineze de vehicule electrice câștigă cote importante de piață în Asia de Sud-Est, America Latină și Europa.

Companiile chineze beneficiază de tehnologii avansate în domeniul software și al bateriilor, dar și de prețuri care sunt cu mult sub nivelurile practicate de ceilalți producători din industrie.

Honda, cel mai mare producător de motociclete din lume, încearcă în același timp să redreseze activitatea sa din domeniul automobilelor, care se confruntă cu dificultăți, conform Reuters.

Producătorul modelului CR-V urmărește să economisească 1,5 trilioane de yeni, echivalentul a aproximativ 9,4 miliarde de dolari, până în 2030. Informațiile apar în documentele interne ale companiei și au fost confirmate de o persoană familiarizată cu planul.

Honda estimează că pierderile asociate vehiculelor electrice vor ajunge în cele din urmă la peste 12 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari lovituri financiare de acest tip înregistrate de un producător auto la nivel mondial.

În acest context, compania își schimbă direcția strategică și își concentrează atenția mai mult asupra automobilelor hibride pe benzină și electricitate. În luna mai, Honda a raportat prima pierdere anuală din istoria sa ca societate listată la bursă.

Informațiile privind planul de reducere a costurilor se bazează pe analiza realizată de Reuters asupra unor documente interne ale companiei și pe discuții cu două persoane familiarizate cu situația. Cele două surse au solicitat anonimatul deoarece informațiile nu sunt publice.

Un purtător de cuvânt al Honda a refuzat să ofere detalii despre țintele specifice de reducere a costurilor sau despre discuțiile purtate cu furnizorii. Reprezentantul companiei a precizat însă, într-un răspuns scris, că Honda colaborează la nivel global cu furnizorii pentru îmbunătățirea competitivității și reducerea costurilor, inclusiv prin utilizarea unor componente standardizate.

În primăvara acestui an, managerii Honda s-au întâlnit cu principalii furnizori într-un centru de convenții din Utsunomiya, un oraș situat la nord de Tokyo, în apropierea centrului de cercetare și dezvoltare al producătorului auto.

Managerii Honda le-au prezentat furnizorilor planul de reducere a costurilor și au transmis că producătorul intenționează să cumpere mai multe componente de la furnizori chinezi. Ulterior, fiecărui furnizor i-au fost prezentate obiective individuale de reducere a costurilor.

Honda urmărește o reducere de 30% a costurilor în trei categorii importante de componente: piese presate și forjate, componente electrice și piese destinate vehiculelor definite prin software, cunoscute sub denumirea de SDV, de la Software-Defined Vehicles.

Potrivit documentelor, o reducere de 30% ar permite furnizorilor japonezi să concureze mai eficient cu rivalii din China.

Furnizorilor direcți ai Honda, cunoscuți drept furnizori de nivelul întâi sau tier-one, li s-a cerut și să își analizeze modul în care achiziționează materialele. Aceștia au fost încurajați să utilizeze componente standardizate procurate de la furnizori de nivelul doi și trei, cu scopul de a reduce costurile.

Managerii Honda le-au solicitat, de asemenea, furnizorilor să își extindă, acolo unde este posibil, utilizarea componentelor produse în China.

Țintele de reducere a costurilor stabilite de Honda sunt considerate extrem de ambițioase, iar fezabilitatea lor nu este clară. Potrivit uneia dintre persoanele familiarizate cu situația, nu este sigur că obiectivele vor putea fi atinse.

O altă sursă a remarcat schimbarea de atitudine a companiei. Până la întâlnirea din primăvară, Honda nu lăsase impresia că avea nevoie de reduceri agresive de costuri. Situația actuală indică însă o presiune mult mai mare asupra producătorului.

Anunțurile privind planul de reducere a costurilor au venit într-un context în care acțiunile Honda au înregistrat o scădere. Titlurile companiei au coborât cu 2,5% în timpul tranzacțiilor de miercuri după-amiază.

Mai multe companii care furnizează componente pentru Honda au avut, de asemenea, evoluții negative pe bursă. Producătorul de scaune auto TS Tech a scăzut cu 1,3%, producătorul de cadre H-One a pierdut 2,3%, iar compania G-Tekt, specializată în componente pentru caroserii auto, a coborât cu 2%.

Planul de reducere a costurilor vine la scurt timp după ce Honda și Nissan au anunțat luni că vor dezvolta împreună unități electronice de control standardizate pentru vehiculele definite prin software.

Cele două companii urmăresc să introducă, începând cu anul fiscal 2029, o arhitectură construită în jurul acestor componente standardizate.

Honda traversează și o perioadă de presiune la nivelul conducerii. Directorul general Toshihiro Mibe a obținut în iunie sprijinul acționarilor pentru a fi reales în consiliul de administrație. El s-a confruntat însă cu presiuni din partea unor foști directori, care i-au cerut să renunțe la funcție din cauza performanțelor companiei.

Anul trecut, Honda și Nissan au încheiat discuțiile privind o posibilă fuziune care ar fi creat unul dintre cei mai mari producători auto din lume.

Concurența chineză nu este singura problemă cu care se confruntă Honda și ceilalți producători auto. Companiile sunt afectate și de tarifele vamale introduse de președintele SUA, Donald Trump, asupra importurilor, precum și de creșterea costurilor cu forța de muncă.

În același timp, industria auto trebuie să investească tot mai mult în cercetare și dezvoltare pe măsură ce automobilele devin mai sofisticate din punct de vedere tehnologic. Dezvoltarea unor vehicule mai avansate presupune costuri suplimentare pentru producători.