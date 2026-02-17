Schimbările pregătite la RCA modifică din temelii actualul sistem bonus-malus, care stabilește cât plătește fiecare șofer în funcție de istoricul de daune. Autoritatea de Supraveghere Financiară propune extinderea numărului de clase și penalizări mai severe pentru cei care provoacă accidente.

Concret, noua structură va include 14 clase de bonus și 12 clase de malus, comparativ cu cele opt clase existente în prezent pentru fiecare categorie. Șoferii care provoacă accidente vor pierde mai rapid pozițiile favorabile din sistem, iar impactul financiar va fi considerabil, scriu cei de la economica.net.

Pentru fiecare accident soldat cu daune materiale, conducătorul auto va fi retrogradat cu două clase. În cazul accidentelor cu vătămări corporale, sancțiunea crește la patru clase. Dacă un șofer aflat în clasa B0 produce un accident, acesta va ajunge direct la M2, ceea ce înseamnă că prima RCA va depăși deja tariful de bază.

Schimbările vizează și modul de sancționare financiară a șoferilor. În forma actuală, conducătorii auto încadrați la bonus 8 beneficiază de o reducere de 50% a primei RCA, în timp ce cei aflați la malus 8 plătesc cu 80% mai mult față de tariful de bază.

În varianta propusă, penalizarea pentru malus 12 va fi mult mai severă, astfel încât prima poate ajunge până la de trei ori valoarea corespunzătoare clasei B0. În ceea ce privește bonusul maxim, acesta rămâne la un nivel de reducere de 50%, însă atingerea clasei 14 va necesita o perioadă mai lungă fără daune.

O noutate majoră în domeniul RCA este introducerea asigurării de grup pentru membrii aceleiași familii, mecanism care permite calcularea unei medii a coeficienților bonus-malus. Măsura oferă o variantă de reducere a costurilor pentru cei care au un istoric mai slab, dar au în familie șoferi disciplinați.

Polița RCA de grup va calcula coeficientul final ca medie aritmetică a claselor tuturor șoferilor incluși. De exemplu, dacă un conducător auto este încadrat la B1, iar un membru al familiei la M1, prin asigurarea comună ambii vor ajunge la categoria B0.

În plus, proiectul introduce posibilitatea cedării unor clase de bonus între soți. Dacă soția este la B8 și soțul la M4, se pot transfera patru clase, astfel încât soțul va urca la B0, iar soția va coborî la B4.

Șoferii care intră pentru prima dată în sistem, de exemplu la achiziția unei mașini noi, vor fi încadrați diferit în funcție de vechimea permisului. Cei cu o experiență mai mare de trei ani vor intra direct în clasa B2, beneficiind de reducere. Cei cu permis de mai puțin de trei ani vor începe de la B0, la fel ca autovehiculele noi înregistrate pe persoane juridice.

Aceasta este varianta analizată în prezent de Autoritatea de Supraveghere Financiară, însă proiectul se află încă în fază de elaborare și poate suferi modificări până la adoptarea formei finale.