În 2025, SGU Ploiești a aplicat peste 500 de somații și a ridicat 105 mașini abandonate
Reprezentanții SGU Ploiești au făcut cunoscut faptul că, în 2025, echipa a desfășurat o activitate intensă pentru a reda cetățenilor trotuarele și parcările ocupate de vehicule abandonate. Departamentul Blocări a aplicat anul trecut 506 somații pe mașini fără stăpân sau abandonate, iar 169 de proprietari au înțeles mesajul și și-au ridicat singuri autovehiculele de pe domeniul public.
În continuare, reprezentanții SGU Ploiești au precizat că 337 de adrese au fost trimise direct la domiciliul celor care nu au reacționat la prima somație, iar 105 autovehicule au fost ridicate de echipele instituției și transportate în parcul SGU. Din acestea, 56 de epave au fost deja valorificate sau urmează să fie valorificate la centre de colectare acreditate.
Oficialii au transmis că nici în 2026 activitatea nu se oprește, menționând că doar de la începutul acestui an au fost intervenit deja în cazul a 60 de vehicule. Aceștia au subliniat că procedurile legale se vor desfășura până la capăt, astfel încât mutarea mașinii pe altă stradă nu anulează procesul de somare și ridicare. Reprezentanții SGU Ploiești vor continua să elibereze orașul de vehicule abandonate, „stradă cu stradă”.
Primăria Arad scoate la licitație aproape 130 de mașini abandonate
Într-un efort similar, și Primăria Municipiului Arad a anunțat măsuri pentru gestionarea mașinilor vechi și nefuncționale, pregătind scoaterea lor la licitație sub formă de fier vechi, cu scopul de a elibera locurile de parcare ocupate de ani de zile.
Mai exact, Primăria Municipiului Arad a anunțat, cu câteva zile în urmă, că urmează să vândă la licitație aproape 130 de mașini ridicate de pe străzile orașului în ultimele luni, sub formă de fier vechi, precizând că la licitație vor putea participa doar firme specializate în reciclare.
Potrivit oficialilor, majoritatea acestor vehicule sunt vechi și nefuncționale, ocupând locuri de parcare ani la rând. Se estimează că, în total, cantitatea de fier vechi ajunge la aproximativ 100 de tone.
Primarul Călin Bibarţ a transmis un apel către arădenii care doresc să-și revendice mașinile ridicate. El a subliniat că, în caz contrar, vehiculele vor fi declarate abandonate, vor intra în proprietatea municipalității și vor fi scoase la licitație.
