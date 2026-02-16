Reprezentanții SGU Ploiești au făcut cunoscut faptul că, în 2025, echipa a desfășurat o activitate intensă pentru a reda cetățenilor trotuarele și parcările ocupate de vehicule abandonate. Departamentul Blocări a aplicat anul trecut 506 somații pe mașini fără stăpân sau abandonate, iar 169 de proprietari au înțeles mesajul și și-au ridicat singuri autovehiculele de pe domeniul public.

În continuare, reprezentanții SGU Ploiești au precizat că 337 de adrese au fost trimise direct la domiciliul celor care nu au reacționat la prima somație, iar 105 autovehicule au fost ridicate de echipele instituției și transportate în parcul SGU. Din acestea, 56 de epave au fost deja valorificate sau urmează să fie valorificate la centre de colectare acreditate.

Oficialii au transmis că nici în 2026 activitatea nu se oprește, menționând că doar de la începutul acestui an au fost intervenit deja în cazul a 60 de vehicule. Aceștia au subliniat că procedurile legale se vor desfășura până la capăt, astfel încât mutarea mașinii pe altă stradă nu anulează procesul de somare și ridicare. Reprezentanții SGU Ploiești vor continua să elibereze orașul de vehicule abandonate, „stradă cu stradă”.