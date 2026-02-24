Potrivit prevederilor proiectului, scutirea de impozit se va aplica părinților care îndeplinesc mai multe condiții cumulative. Aceștia trebuie să aibă în întreținere minimum doi copii minori și să obțină venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor. De asemenea, venitul anual nu trebuie să depășească plafonul de 150.000 de lei.

Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, părinții vor avea obligația de a prezenta angajatorilor documentele justificative necesare care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, potrivit proiectului.

Inițiatorii proiectului estimează un impact bugetar net anual cuprins între 7 și 8 miliarde de lei. Aceștia susțin însă că o parte din această sumă ar putea fi compensată prin menținerea unui număr mai mare de contribuabili activi pe piața muncii, precum și prin înlocuirea unor forme de sprijin pasiv cu măsuri active de stimulare.

Pe termen mediu, măsura ar putea contribui la creșterea natalității, la reducerea riscului de sărăcie în rândul copiilor și la consolidarea sistemului public de pensii și sănătate. Autorii inițiativei consideră că legea are potențialul de a sprijini familiile tinere, de a încuraja creșterea natalității și de a susține sustenabilitatea economică pe termen lung.

„Această lege are un potențial semnificativ de a sprijini familiile tinere, de a stimula creșterea natalității și de a asigura sustenabilitatea economică pe termen lung”, subliniază autorii inițiativei.

În același timp, proiectul respectiv este văzut ca un posibil instrument în combaterea crizei demografice și în sprijinirea părinților care se confruntă cu dificultăți financiare, oferindu-le un sprijin concret prin reducerea poverii fiscale.

Pentru a putea intra în vigoare și a fi aplicată efectiv, măsura trebuie să fie adoptată și de Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz. Abia după un posibil vot favorabil în Camera Deputaților, scutirea de impozit pe venitul din salarii pentru părinții cu cel puțin doi copii ar putea fi pusă în aplicare.