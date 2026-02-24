Noua carte de identitate electronică (CEI) a schimbat modul în care cetățenii din Iași și din întreaga țară își dovedesc domiciliul. În timp ce documentul oferă securitate sporită și acces la servicii digitale moderne, lipsa adresei de domiciliu creează provocări pentru multe proceduri administrative.

Noile cărți de identitate stochează toate datele personale, inclusiv adresa, pe cipul electronic, dar nu mai afișează vizibil această informație. Aceasta înseamnă că cetățenii trebuie să prezinte o adeverință de domiciliu separată pentru:

înscrierea copiilor la școală

deschiderea unui cont bancar

semnarea actelor notariale

depunerea dosarelor la instituții publice

Adeverința poate fi obținută fie la ghișeele serviciilor de evidență a persoanelor, fie online prin platforma hub.mai.gov.ro. Pașii principali sunt:

Autentificarea în platformă folosind PIN-ul de 4 cifre primit la ridicarea CEI. Generarea și descărcarea adeverinței în format electronic. Utilizarea documentului tipărit sau digital la instituțiile care solicită dovada domiciliului.

Adeverința are valoare juridică și este valabilă 6 luni de la emitere. Autoritățile recomandă solicitarea acesteia din timp, mai ales în perioadele aglomerate.

Mulți ieșeni au fost surprinși de necesitatea adeverinței. Un tânăr de 34 de ani povestește că a ajuns la bancă fără documentul necesar și a realizat abia atunci că CEI nu include adresa tipărită.

„Am făcut buletinul electronic pentru că am înțeles că e mai modern și mai sigur, dar nu mi-a spus nimeni că voi avea nevoie de o adeverință de fiecare dată când trebuie să dovedesc adresa. M-am trezit la bancă fără documentul necesar”, povestește un ieșean de 34 de ani, proaspăt posesor al noii cărți de identitate.

O altă beneficiară a descris situația ca fiind complicată: