Vechile cărți de identitate rămân valabile până la 3 august 2031, astfel că cetățenii care încă dețin aceste documente mai au timp să obțină cartea electronică de identitate. Implementarea CEI se bazează pe Regulamentul UE 2019/1157, care impune cerințe stricte de securitate pentru actele de identitate emise de statele membre, iar în România cadrul legal este reglementat prin OUG 97/2005 și actele normative ulterioare.

Cartea electronică de identitate combină elemente vizibile cu date stocate pe un cip securizat și conține informații precum:

Numele, prenumele și date personale (CNP, sex, cetățenie, data nașterii);

Fotografia facială și semnătura titularului;

Date biometrice, inclusiv amprentele a două degete și imaginea facială;

Certificate digitale pentru semnătura electronică și autentificare online;

Informații despre domiciliu și reședință.

Datele biometrice sunt esențiale pentru verificarea rapidă a identității și prevenirea utilizării frauduloase a documentului. Amprentele și fotografia facială sunt șterse automat din bazele de date la maximum trei luni de la emitere, respectând astfel standardele UE privind protecția datelor personale.

Cartea electronică de identitate are mai multe obiective:

Creșterea securității documentelor

Prevenirea falsificării și uzurpării identității

Alinierea standardelor României la cerințele europene

Facilitarea accesului cetățenilor la servicii digitale și internaționale

Pentru a obține cartea electronică de identitate, cetățenii trebuie să prezinte mai multe documente și să urmeze proceduri standard:

Actul de identitate anterior;

Certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț;

Dovada domiciliului și, după caz, declarația proprietarului imobilului.

Achitarea taxei este de 70 de lei, însă până la 30 iunie 2026, primul document emis este gratuit pentru fiecare persoană. La ghișeu, solicitantul este fotografiat, iar amprentele digitale sunt preluate. Cererea se generează automat în sistemul informatic și se semnează electronic, asigurând rapiditate și securitate în procesul de emitere.

Cartea electronică de identitate modernizează modul în care cetățenii se pot identifica în România și în Uniunea Europeană. Documentul securizat permite acces rapid la servicii digitale, facilitează călătoriile internaționale și protejează datele personale prin tehnologie biometrică avansată. Emiterea sa respectă standardele UE și legislația națională.