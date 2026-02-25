Moartea jurnalistei Roxana Dascălu, anunțată miercuri, 25 februarie 2026, marchează sfârșitul unei cariere dedicate jurnalismului de calitate și activismului civic.

Comunitatea media și organizațiile pro-democrație din România au transmis mesaje emoționante, evidențiind impactul său asupra promovării valorilor europene și democratice.

Roxana Dascălu a început jurnalismul la Reuters, unde timp de zece ani a relatat despre tranziția României și a Europei de Est de la comunism la democrație și economie de piață. Articolele sale au oferit o perspectivă clară asupra reformelor politice și economice și asupra provocărilor din regiune.

Ulterior, a activat în domeniul comunicării pentru USAID, coordonând relațiile media și proiectele de comunicare. Roxana a contribuit cu analize pentru The Economist Intelligence Unit și Oxford Business Group, aducând expertiză în evaluarea contextului politic și economic european.

În ultimii ani, a colaborat cu revista Reporter Global și a activat ca traducător, păstrându-și implicarea în dezbaterile publice.

Pe lângă cariera jurnalistică, aceasta a fost co-fondatoare a mișcării civice Inițiativa România, unde a coordonat comunicarea în momente critice pentru statul de drept și direcția europeană a României.

”Inițiativa România, toți membrii săi au aflat cu nesfârșit regret că în această dimineață Roxana Dascălu, unul dintre vechii și mari jurnaliști ai presei române, activistă a Inițiativei România și spirit mereu tânăr a plecat în lumea drepților. A drepților care nu mai sunt printre noi, căci ea întotdeauna a fost un om drept. Mereu prezentă în proiectele noastre în ultimii 10 ani, de multe ori ea însăși scânteia, ideea, Roxana ne-a contaminat cu spiritul ei de luptătoare și ne-a fost mentor, prietenă, colegă și inspirație. Odihnească-se-n pace!”

Jurnalista Ondine Gherguț a descris-o ca „o luptătoare până în ultima clipă”, amintind de platforma „#Manifest România Europeană” și de implicarea sa directă în organizarea protestelor și redactarea de scrisori publice pentru apărarea statului de drept.

Roxana Dascălu a fost recunoscută pentru abilitatea de a aduna oameni și de a crea comunități civice unite. Deviza sa, „Luptăm, nu ne lăsăm!”, reflectă angajamentul său pentru o Românie europeană și pentru drepturile cetățenilor. Platforma santinela.net, creată și susținută de ea, a fost un spațiu dedicat jurnaliștilor marginalizați, un simbol al perseverenței și independenței profesionale.

„Ne întâlneam pe platforma „#Manifest România Europeană” . Mulți. Adunați de Ea. Scrisori de protest, organizare de proteste. Mereu îngrijorată pentru țară, pentru oameni. Parcă nu ar fi avut dureri cumplite, necruțătoare boală. „Deviza ei: „#Luptăm, nu ne lăsăm! La luptă!”. Era Santinela țării, inclusiv pe santinela.net deschisă de ea, pe banii ei, pentru noi, cei alungați din presa centrală de mogulii mafioți”.

Mesajele transmise de colegi și organizații au subliniat rolul său esențial în susținerea proiectelor europene și civice.