Except Custom Solutions: Randamentele unui A-Frame sunt mai mari decât ale apartamentelor

Din cuprinsul articolului Studiu de caz. Cabană A-Frame în Valea Prahovei

București, 16 iunie 2026 – Piața hotelieră din România continuă să crească, iar randamentele din cazări în regim hotelier depășesc semnificativ investițiile clasice în apartamente. Except Custom Solutions, contractor general specializat în design & build, se adresează direct acestei oportunități cu o ofertă integrată pentru investitorii care vor să dezvolte structuri de tip A-Frame în destinații turistice consacrate.

Un apartament cumpărat în faza de proiect aduce un randament brut de 7-7,5%; o cabană A-Frame în regim hotelier poate genera 20-30%

Except Custom Solutions, contractor general de design & build, propune o metodologie integrată pentru investitorii care vor să intre pe segmentul închirierilor în regim hotelier

Decizia de a dezvolta noua linie de business vine în contextul în care piața hotelieră din România a generat un rulaj total estimat la 2,2 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 16% față de 2024. Pe segmentul închirierilor în regim hotelier, pe care îl vizează clienții. Except din domeniul turismului, Brașovul conduce piețele regionale, cu venituri medii de 10.471 euro/an per proprietate. Constanța se detașează prin cel mai lung sejur mediu, cu 6,5 nopți și venituri de vârf de 1.500 euro per proprietate în august.

„România are toate ingredientele pentru o piață de cazări premium. Cererea turistică este în creștere și există un deficit clar de proprietăți bine executate în destinații cu potențial neexploatat. Pentru un investitor care înțelege că randamentul vine din calitatea produsului, momentul este bun”, a declarat Ioan Dobre, CEO și cofondator Except Custom Solutions.

Randamentul unei investiții rezidențiale clasice depinde de momentul achiziției. Contractarea unui apartament în faza de proiect poate genera randamente brute de 7-7,5%, în timp ce achiziția la finalizarea imobilului coboară acest procent la 5-5,5%.

O cabană A-Frame exploatată în regim hotelier, în destinații cu cerere turistică constantă, poate genera randamente brute de 20–30% anual. Avantajele structurale sunt multiple, de la un ADR net superior față de apartamente, rată de ocupare ridicată în weekenduri și vacanțe și până la sezonalitate extinsă în destinații montane cu ofertă de activități în toate anotimpurile și un profil de turist cu disponibilitate mai mare să plătească pentru o experiență autentică.

Except Custom Solutions a livrat recent un proiect de design & build pentru o cabană A-Frame de 140 mp cu 5 camere în Valea Prahovei, destinată utilizării ca proprietate de vacanță cu potențial de exploatare în regim hotelier.

Investiția a demonstrat concret cum un proiect integrat, cu design-ul, execuția și mobilierul custom sub un singur contract, elimină principalele riscuri ale execuției fragmentate, precum comunicarea defectuoasă între echipe, depășirile de buget și termenele nerespectate. Geometria A-Frame, cu unghiurile sale dificile și zonele marginale greu de valorificat, a fost rezolvată integral prin mobilier custom, adaptat

milimetric la structura triunghiulară.

Finalizarea proiectului s-a realizat în șase luni, respectând bugetul agreat și specificațiile tehnice inițiale.

„Clienții care investesc în astfel de proiecte nu caută doar un spațiu plăcut. Vor predictibilitate, să știe exact ce primesc, la ce preț și în cât timp. Venim în întâmpinarea acestor cerințe printr-un singur interlocutor, de la documentație și autorizare până la mobilierul custom și curățenia finală", a explicat Ioan Dobre, CEO și cofondator Except Custom Solutions.

Decizia de a intra pe noul segment de piață vine pe fondul unei creșteri cu 30% a cifrei de afaceri a Except Custom Solutions în primul trimestru din 2026 față de perioada similară din 2025. Portofoliul actual este structurat pe 75% renovări rezidențiale complexe și 25% proiecte de birouri și ospitalitate, inclusiv structuri tip A-Frame.

Compania a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 1,2 milioane de euro, 35 de proiecte livrate și estimează o creștere de 20% pentru întregul an 2026. Un segment emergent este diaspora românească, care caută parteneri capabili să gestioneze transparent proiecte integrate de la distanță, cu un singur punct de responsabilitate.

Despre Except Custom Solutions: Except Custom Solutions (ECS) este o companie fondată de Ioan Dobre în 2010, activă în domeniul amenajărilor interioare în calitate de contractor general care livrează proiecte la cheie în regim design & build, asumându-și integral responsabilitatea rezultatului final. Modelul end- to-end acoperă execuția (fit-out, project management, coordonarea specialităților și controlul calității), proiectarea (concept, arhitectură/interior, randări și soluții tehnice) și producția (mobilier custom și elemente speciale). Mai multe informații sunt disponibile pe except.ro.