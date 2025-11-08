Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru funcţia de primar general al Capitalei, a declarat că mandatul lui Nicuşor Dan a avut un rol important în evoluţia recentă a Bucureştiului. În opinia sa, fostul edil a demonstrat, prin modul în care a consultat cetăţenii, că deciziile sale au fost în acord cu dorinţa majorităţii bucureştenilor.

„Să ştiţi că a fost o prezenţă necesară în viaţa acestui oraş. După cum am văzut, un număr impresionant de bucureşteni au aprobat un referendum, propunerile pe care el le-a făcut. Viziunea pe care a avut-o a demonstrat că reprezintă întru totul voinţa majorităţii bucureştenilor. Din acest motiv, faţă de alţi candidaţi, nu numai de acum, dar de-a lungul timpului, care credeau că (ştiu – n.r.) ce e mai bine pentru oameni, Nicuşor Dan a preferat să îi consulte pe oameni, să se consulte cu ei despre viziunea pe care o are şi s-a dovedit că într-un procent covârşitor oamenii au fost de acord. De aceea fac această remarcă”, a afirmat Daniel Băluţă în cadrul emisiunii.

Candidatul social-democrat a subliniat că abordarea lui Nicuşor Dan – una bazată pe consultare publică – a fost un exerciţiu democratic important. În viziunea sa, rezultatul referendumului a arătat o convergenţă între administraţie şi cetăţeni, o situaţie rar întâlnită în istoria recentă a Capitalei.

Băluţă a menţionat, de asemenea, că este „obligatoriu, nu opţional” ca deciziile adoptate prin votul popular să fie transpuse în legislaţie. Acesta s-a declarat convins că Parlamentul va adopta actele normative necesare pentru implementarea rezultatului referendumului.

Consultarea publică organizată pe 24 noiembrie 2024 a vizat mai multe aspecte legate de organizarea administrativă şi de competenţele autorităţilor locale din Bucureşti. Peste 60% dintre participanţii la referendum au fost de acord ca repartizarea între Primăria Generală şi primăriile de sector a impozitelor şi taxelor locale să fie decisă de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Totodată, majoritatea respondenţilor s-a pronunţat pentru ca primarul general să deţină competenţa exclusivă de a emite autorizaţii de construire pe întreg teritoriul oraşului, o măsură menită să unifice politica urbanistică a Capitalei.

Un alt punct al referendumului, susţinut de peste 80% dintre votanţi, a vizat introducerea unui program de prevenire a consumului de droguri în şcoli, considerat de iniţiatori o prioritate pentru siguranţa şi sănătatea tinerilor. Rezultatele au fost interpretate de susţinătorii lui Nicuşor Dan drept o confirmare a direcţiei administrative adoptate în ultimii ani.

În aceeaşi emisiune, Daniel Băluţă a vorbit despre parcursul său academic şi profesional, după ce în spaţiul public au apărut întrebări privind diplomele sale. Candidatul PSD a precizat că a activat timp de 12 ani ca asistent universitar la Facultatea de Stomatologie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, perioadă în care a predat mai multor generaţii de studenţi.

„Am avut 12 generaţii de studenţi cărora le-am predat şi mi-a făcut o plăcere deosebită. Ca atare n-aş avea cum să fiu un impostor”, a spus Băluţă, subliniind că toate documentele sale de studii au fost obţinute legal şi la termen.

El a fost întrebat în cadrul emisiunii dacă intenţionează să publice diplomele de Bacalaureat şi de facultate, pentru a înlătura orice dubiu privind autenticitatea acestora.

Răspunzând la această întrebare, Daniel Băluţă a oferit o replică ironică, referindu-se la o glumă apărută în mediul online.

„Vreau să vă spun o glumă. Am fost zile trecute la un podcast şi mi-a fost citit un comentariu în care spune aşa: ‘E Băluţă stomatolog cum e bunica dansatoarei pe Brodway’. Puteţi găsi şi pe Facebook-ul meu, pe TikTok şi pe Instagram un clip absolut amuzant în care veţi putea să vedeţi toate diplomele pe care le am: cea de BAC, cea de facultate, de licenţă, calificările profesionale pe care le-am, chiar şi foaia matricolă de la facultate o veţi putea vedea. Aşa că da, sunt eu, nu este altcineva. Mai mult decât atât, 12 ani am fost asistent universitar la Facultatea de Stomatologie. Deci n-aş fi putut să fiu asistent. Am avut 12 generaţii de studenţi cărora le-am predat şi mi-a făcut o plăcere deosebită. Ca atare n-aş avea cum să fiu un impostor”, a precizat candidatul PSD.

Prin această declaraţie, edilul a dorit să clarifice public toate aspectele legate de pregătirea sa profesională şi să transmită că informaţiile prezentate online sunt transparente şi accesibile tuturor.

În finalul emisiunii, primarul Sectorului 4 a făcut o referire la familia sa, menţionând că toţi membrii apropiaţi activează în acelaşi domeniu medical.

„Şi soţia mea, şi fratele meu, şi cumnata mea, toţi sunt stomatologi. Soţia mea este un medic de excepţie, fratele meu este un medic de excepţie şi bineînţeles că şi cumnata mea este la fel. Sunt un trio special”, a spus Băluţă.

Întrebat în glumă dacă îi este mai teamă de soţie sau de stomatolog, candidatul PSD a răspuns scurt: