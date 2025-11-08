În cadrul noului podcast „7×7”, difuzat pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic l-a avut ca invitat pe Radu Coșarcă, acesta revenind în postura de analist, cu claritatea și rigoarea din anii de glorie ai TVR.

Ediția de săptămâna aceasta include: vizita secretarului general al NATO și implicațiile pentru flancul estic (capabilități, infrastructură duală, apărare aeriană); alegerile de la New York, privite ca barometru de mobilizare pentru anul electoral american și cu ecouri în plan economic și diplomatic; alegerea lui Sorin Grindeanu la conducerea PSD, cu accent pe mesajele către partid, coaliție și electoratul nehotărât.

Un bloc distinct este dedicat candidaturilor pentru București, cu harta temelor care decid votul în Capitală (trafic și transport public, termoficare, urbanism, spații verzi, curățenie, execuție bugetară).

Finalul episodului trece în revistă rezultatele la fotbal ale echipelor românești, extrăgând indicatori de formă și lecții privind continuitatea loturilor și dezvoltarea academiilor.

Radu Coșarcă a relatat că interceptările arată cum omul de afaceri Fănel Bogos s-ar fi lăudat sau există suspiciunea că ar fi plătit 1,5 milioane euro pentru a obține o întâlnire cu premierul și a interveni în vederea demiterii șefului DSVSA Vaslui.

El a spus că, dacă astfel de afirmații ar fi susținute de probe solide, ar putea fi vorba chiar de un scandal care să pună în pericol guvernul şi că procurorii probabil vor aprofunda ancheta în zilele şi săptămânile următoare.

Totuși, acesta a subliniat că în prezent se pleacă doar de la interceptări şi discuţii telefonice şi că, fără fapte concrete, e dificil să se tragă concluzii definitive — precizând totodată că glume sau conversaţii neverificate nu ar trebui tratate imediat ca infracţiuni, din raţiuni de libertate a exprimării.

”Da, adică aș vrea totuși să mă mire, să rămân mirat când se întâmplă astfel de lucruri. Mă mai miră, într-adevăr. E genul de subiect care ar putea să ducă la căderea guvernului dacă ar apărea dovezi mai consistente. Și probabil că în următoarele zile, săptămâni, procurorii vor săpa mai adânc. Deocamdată însă ne bazăm pe niște interceptări, pe vorbe, cum spuneam înainte de intrarea în această emisie. Practic n-aș vrea ca dacă noi doi glumim la telefon și eu îți vând arcul de triunf cu un milion de lei să ne aresteze cineva pentru că facem vreo înșelătorie”, spune Radu Coșarcă.

Dan Andronic a replicat că, dacă oferta ar fi fost una concretă (de pildă o sumă pentru a facilita un post important), situaţia s-ar complica mult mai mult.

”Nu, dar în schimb dacă mi-ai propune un milion de lei pentru a îți facilita… postul de director general la TVR, urmând că eu o să vorbesc cu Nicu Șordan pentru lucrul ăsta, și eventual să te iau și de mână să te duc acolo, cred că situația s-ar complica puțin. Oază de triumf, dacă sunt proști și îl cumpăr, suntem în faza unei scrocherii”, a adăugat cunoscutul jurnalist.

Coșarcă a recunoscut că exemplele sunt extreme, reafirmând că, până la dovezi clare, lucrurile rămân complicate.

”Normal, sunt exemple extreme, dar până la urmă sunt vorbe spuse la telefon și dacă nu sunt urmate de fapte, lucrurile sunt mai complicate și mâine îl pot friza, sigur, libertatea de expresie și așa mai departe”, arată invitatul.

Radu Coșarcă a spus că situația reprezintă un semnal negativ pentru societatea românească, sugerând că fenomenul corupției pare să se manifeste până la cele mai înalte niveluri ale puterii. El a făcut o paralelă istorică, amintind anecdotic de un ministru din anii 1920, Alecu Constantinescu Porcul, pentru a arăta că astfel de practici nu sunt noi, ci au rădăcini adânci în trecut.

”Da, în primul rând e un semnal foarte prost pentru noi, pentru societatea românească, pentru că ne putem gândi că până la vârful sistemului politic corupția înflorește. Și asta, de exemplu, mi-a amintit de o întâmplare foarte hazlie. De prin anii 1920 era un ministru la agricultură, Alecu Constantinescu Porcul”

Acesta a considerat că asemenea cazuri de corupție au existat mereu, dar a precizat că nu este convins că actualul episod se încadrează în această categorie, mai ales că apare într-un moment electoral, ceea ce ridică suspiciuni legate de oportunitatea lui.

Referindu-se la premierul Ilie Bolojan, Coșarcă a apreciat că acesta a făcut o greșeală tactică, întrucât un lider nu ar trebui să participe singur la întâlniri de acest fel.

De asemenea, a subliniat că, la nivelul funcției de prim-ministru, prezența consilierilor sau a membrilor din echipă este esențială, atât pentru imagine, cât și pentru a evita suspiciunile privind natura discuțiilor.

”Domnul Bolojan, de exemplu, a făcut o greșeală tactică. Niciun lider nu apare într-o întâlnire singur. În primul rând că un lider trebuie să fie înconjurat de echipa sa, doi, trebuie să aibă martori pentru astfel de situații. De exemplu, dacă domnul Bolojan era șef unei companii mari… Nu ar fi venit niciodată singur la o întâlnire de afaceri. Venea cu cel puțin o persoană din anturajul său. Tocmai ca să nu existe suspiciuni. Aici n-am înțeles de ce premierul țării noastre are astfel de întâlniri, chiar în Palatul Victoria, unde putea să dispună de consilier, de staful său, de secretariat”, a mai precizat Radu Coșarcă.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.