Fostul preşedinte Traian Băsescu a criticat recent abordarea coaliţiei privind reforma administraţiei, subliniind că simpla diminuare a numărului de angajaţi nu reprezintă o reformă reală, ci doar o modalitate de reducere a cheltuielilor.

Într-o intervenţie la TVR INFO, Băsescu a explicat că adevărata reformă administrativă ar implica comasarea judeţelor şi regionalizarea, măsuri care, potrivit lui, pot fi realizate fără modificarea Constituţiei.

”Nu-i nicio reformă a administraţiei, reducerea de personal. Asta e o optimizare de cheltuieli. Reforma administrativă înseamnă comasarea judeţelor, regionalizarea, şi regionalizare se poate face fără nicio modificare constituţională. Este suficient ca acea regiune formată din 4, 5, 6 judeţe să-i spui judeţ. Pentru că asta e unitatea administrativă din Constituţie judeţ. De asemenea, nu poţi să laşi la nesfârşit comunităţi care nu se pot autosustine. Trebuie comasate, în aşa fel încât să aibă venituri să plătească salariul primarului, salariul viceprimarului, salariul consilierilor, salariul contabilului a personalului primăriei. Deci asta ar însemna reformă. Restul e o poveste, reducere de personal”, a declarat Traian Băsescu.

El a adăugat că, în contextul în care unele comunităţi locale nu se pot autosusţine financiar, comasarea lor ar fi necesară pentru a asigura plata salariilor primarilor, viceprimarilor, consilierilor şi personalului primăriilor.

”În primul rând nu vor reduce. Mă întreb cum reducem 15% sau 10% în administraţia locală, în condiţiile în care o primărie a descentralizat serviciile sau a creat companii care unele s-au şi privatizat şi sunt în contract cu primăria, iar altele au ţinut serviciile în interiorul primăriei. Deci, una are 1000 de salariaţi pentru că are serviciile în interior, alta are 120 de salariaţi, pentru că a externalizat serviciile. Cum reduci 10% în condiţiile astea?”, a precizat Traian Băsescu.

În ceea ce priveşte reducerea angajaţilor din aparatul central, Băsescu a arătat că planurile oficiale sunt dificil de aplicat în realitate.

”E o reducere de personal care nici măcar nu se va aplica la toţi”, a menţionat Băsescu.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a comentat iniţiativa primarului general al Bucureştiului, Nicuşor Dan, de a solicita mediului de afaceri să elaboreze proiecte care să fie preluate şi promovate de Guvern. Băsescu consideră această abordare drept inoportună și lipită de realism administrativ.

”Trebuie să remar o stângăcie a domnului preşedinte, care a făcut apel la comunitatea de afaceri să facă proiecte pe care să le dea la guvern, să şi le însuşească Guvernul, să le promoveze ca legii. Nu merge. Avem foarte mulţi oameni plătiţi cu salariul, plus 50% pentru că ar lucra cu fonduri europene. Păi hai să şi finalizeze, nu numai să se facă a lucra cu aceste fonduri. Hai să vedem proiecte cu care să înghită fondurile, să le absoarbă România”, a spus fostul preşedinte Traian Băsescu.

El a subliniat că România nu dispune de capacitatea administrativă necesară pentru a gestiona astfel de proiecte și a propus o măsură radicală dacă ar fi premier.

”Aş trage o concluzie faţă de apelul pe care l-a făcut preşedintele României către comunitatea de afaceri să facă ea proiecte, pentru că România nu are capacitate administrativă. Reacţia mea, dacă aş fi prim-ministru, ar fi să tai imediat sporul de 50% la salariile celor care pretind că lucrează cu fonduri europene”, a mai spus Băsescu.

Băsescu a catalogat apelul lui Nicuşor Dan drept „o stângăcie” și a reiterat că absorbţia efectivă a fondurilor europene trebuie să fie prioritatea principală, nu doar crearea de proiecte care rămân pe hârtie.