Liderii Coaliției de guvernare ar fi ajuns marți, 11 noiembrie, la un acord privind reforma administrației locale și centrale, vizând o reducere a cheltuielilor publice cu 1,7 miliarde de lei.

Potrivit informațiilor Antena 3, PSD, PNL, USR și UDMR au căzut de acord asupra unui pachet care prevede diminuarea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală și reducerea cu același procent a cheltuielilor de personal în administrația centrală.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat pentru postul TV că există un consens asupra formulei de diminuare a cheltuielilor de personal în anul 2026 față de nivelul din 2025, cu un procent de 10%. El a precizat că ministerul pe care îl conduce va elabora proiectul final al reformei, estimând o economie totală la buget de 1,7 miliarde de lei.

„Există un acord cu privire la pachetul pe administrația locală și centrală. Varianta agreată este pe formula de reducere a cheltuielilor de personal în 2026 față de cele din 2025 cu 10%”, a afirmat ministrul Dezvoltării.

În paralel, Coaliția a decis formarea unui grup de lucru cerut de PSD, destinat elaborării de măsuri pentru relansarea economică.

Conform deciziei luate în Coaliție, urmează să fie diminuate 30% dintre posturile totale existente în administrațiile locale, incluzând aici și posturi vacante, dar nu mai mult de 20% dintre cele efectiv ocupate. Aceasta ar echivala cu concedierea a aproximativ 10% dintre angajații din sectorul public local.

„Nu toate UAT-urile vor trebui să reducă posturi ocupate, sunt UAT-uri care trebuie să reducă doar posturi vacante pentru că organigrama nu este ocupată în întregime, deci nu e necesară eliminarea unor posturi ocupate”, confirmă Cseke Attila.

Cseke Attila a subliniat că nu toate unitățile administrativ-teritoriale vor fi obligate să reducă personalul activ, menționând că acolo unde organigramele nu sunt ocupate complet, se vor elimina doar posturile vacante.

Reforma prevede și o alternativă temporară, prin care primarii sau președinții de consilii județene pot decide dacă reduc personalul sau salariile, astfel încât cheltuielile de personal să fie ajustate la nivelul prevăzut în grilă.

Măsura ar fi aplicabilă doar pe parcursul anului 2026, urmând ca, de la 1 ianuarie 2027, numărul de angajați să corespundă strict grilei stabilite.

Ministrul Dezvoltării a mai precizat că, în cazul angajaților care beneficiază de sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, există o anumită marjă de acțiune la nivel local.

„Având în vedere și faptul că avem angajați cu sporuri pentru gestionarea fondurilor europene, există o marjă de acțiune acolo unde autoritatea locală consideră că este necesar acest lucru”, explică Cseke Attila.

Potrivit surselor din Coaliție, reducerea de personal ar putea însemna concedierea a circa 13.000 de bugetari, deși cifra finală ar putea fi mai mică dacă se vor aplica reduceri salariale pentru atingerea țintelor bugetare.