Premierul Ilie Bolojan le-a transmis primarilor prezenţi la reuniunea Asociaţiei Municipiilor din România că aşteaptă ca Legislativul să finalizeze, în şedinţă comună, forma revizuită a pachetului fiscal. El a precizat că demersul reprezintă o etapă necesară pentru a pune în aplicare toate modificările în materie de taxe locale, inclusiv majorările vizate pentru anul viitor.

În intervenţia sa, premierul a explicat că pachetul discutat în Parlament a fost ajustat pentru a elimina prevederile declarate neconstituţionale. Este vorba, mai ales, despre articolele care vizau introducerea testelor poligraf pentru angajaţii ANAF, un subiect contestat atât din punct de vedere juridic, cât şi procedural. Restul articolelor rămân însă în forma adoptată iniţial de Guvern, astfel încât procesul legislativ să nu fie reluat.

„Sper ca mâine, Parlamentul, în şedinţă comună, închide şi pachetul fiscal care cuprinde taxele locale. Am convenit ca mâine, în şedinţă comună, să închidem acest pachet, scoţând din el articolele care au fost declarate de către Curtea Constituţională în neregulă. E vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajaţii de la ANAF, deşi fie vorba între noi, n-ar fi fost rău să fie testaţi o bună parte dintre ei, având în vedere bolile ANAF-ului, destul de extinse, dar în afară de aceste anulări, toate celelalte articole vor rămâne aşa cum sunt, ca să nu mai avem complicaţii din nou de a verifica constituţionalitatea”, a spus premierul în cadrul Asociaţiei Municipiilor din România.

Premierul a accentuat că adoptarea rapidă a pachetului fiscal este importantă atât pentru autorităţile locale, cât şi pentru bugetul general, care are nevoie de venituri mai stabile pentru anul următor.

Ilie Bolojan a subliniat că modificările care vizează impozitele pe proprietate şi taxele auto sunt incluse în prognozele de deficit, iar statul nu îşi permite să renunţe la aceste creşteri. El a afirmat că măsura devine necesară în contextul în care România trebuie să îşi îmbunătăţească gradul de colectare, mai ales la TVA, unde autorităţile identifică probleme persistente.

Premierul a declarat că, în opinia sa, majorările pentru impozitele datorate de persoanele fizice la proprietăţi şi maşini sunt inevitabile începând cu 2026.

„Sper că această prevedere va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la maşini, să fie majorate”, a adăugat premierul, arătând că măsurile sunt deja integrate în proiecţiile bugetare.

El a continuat cu o prezentare mai amplă a necesităţii măsurilor fiscale, explicând că statul trebuie să îşi consolideze veniturile pentru a evita presiunea suplimentară asupra împrumuturilor. Premierul a avertizat că nivelul actual al deficitului impune limitări clare în ceea ce priveşte cheltuielile publice.

„În toate calculele legate de deficit, aceste aspecte sunt vitale, sunt trecute acolo şi nu vor putea fi eludate. Trebuie să ne încasăm aceste taxe, cele ale statului, în principal, să ne reducem gap-ul de TVA, unde avem probleme destul de serioase, dar în acest pachet fiscal se mai închid nişte portiţe la insolvenţe şi la alte posibilităţi de eşalonări şi de optimizări, citiţi cu ghilimelele de rigoare. E nevoie apoi să ne scădem cheltuielile statului. Vă rog să vă gândiţi că împrumuturile pe care le luăm, deci 150 de miliarde de lei, reprezintă totalul salariilor din sectorul public din România. Deci total salarii egal total împrumuturi. Sigur, nu merg toate împrumuturile la salarii, dar ca să vă faceţi o imagine, care este diferenţa, cât cheltuim noi în plus, faţă de ceea ce ne putem permite”, a mai spus Ilie Bolojan.

În finalul intervenţiei, premierul a explicat că executivul trebuie să ajusteze cheltuielile şi să stabilească un calendar realist de investiţii pentru anul viitor. Prioritatea este finalizarea proiectelor asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, obiectiv care impune o gestionare strictă a resurselor financiare.

Premierul a menţionat că marja de manevră a bugetului este restrânsă şi că autorităţile trebuie să ia decizii prudente în contextul angajamentelor asumate faţă de Comisia Europeană.