Premierul a precizat că este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu fie finalizat în decembrie, ci să se prelungească în ianuarie, deoarece înainte de adoptarea sa trebuie aprobată întreaga legislație necesară pentru a asigura un buget predictibil. El a adăugat că, în prezent, deficitul pentru acest an ar trebui să fie de 8,4%, iar pentru anul viitor obiectivul este reducerea lui cât mai aproape de 6%, estimând că s-ar putea situa între 6 și 6,5%.

”Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil. Noi suntem în situaţia în care ar trebui să închidem anul acesta cu 8,4% de deficit şi ceea ce ne-am angajat pentru anul viitor este să coborâm deficitul cât mai aproape de 6%. Dacă ar fi să fac o exprimare, aş putea să spun 6-6,5%”, a arătat premierul.

Premierul a explicat că, în contextul creșterii împrumuturilor României, datoria a depășit 200 de miliarde de euro, cu sume împrumutate anual între 20 și 30 de miliarde de euro în ultimii ani. Deși gradul de îndatorare al României se apropie de 60%, ceea ce este scăzut comparativ cu media UE de circa 80% sau cu alte state precum Italia, unde depășește 100%, problema principală rămâne că, din cauza scăderii ratingului de țară, România plătește dobânzi duble față de alte state.

”Pe fondul acestei creşteri, a împrumuturilor pe care le-a înregistrat România, am ajuns să avem credite de peste 200 de miliarde de euro şi ne-am împrumutat aproape în fiecare an între 20 şi 30 de miliarde de euro, în ultimii ani. Pe acest fond de creştere accelerată a datoriei, chiar dacă astăzi România are un grad de îndatorare care se va apropia de 60%, un grad de îndatorare care nu este mare, dacă ne comparăm cu media Uniunii Europenem, de aproximativ 80% sau cu gradul de îndatorare al altor state, nu ştiu, Italia, peste 100% de exemplu, problema noastră de bază este că pe fondul scăderii rating-ului de ţară, dobânzile pe care le plăteşte România sunt duble decât cele pe care le plătesc alte ţări”, a explicat şeful Executivului.

Bolojan a precizat că, în ultimii ani, dobânzile plătite de România au fost între 7 și 8%, iar recent au scăzut ușor sub 7%, ceea ce înseamnă că, în termeni practici, costul total al dobânzilor este echivalent cu cel al unui grad de îndatorare dublu, din cauza nivelului ridicat al acestora.

Premierul a explicat că, atât în acest an, cât și în anul viitor, dobânzile plătite de România vor reprezenta aproape 3% din PIB, ceea ce se traduce în aproximativ 55 de miliarde de lei (11 miliarde de euro) anul acesta și în jur de 12 miliarde de euro anul viitor. El a subliniat că, dintr-un deficit estimat la 6,5%, jumătate este alocat doar pentru plata dobânzilor.

Bolojan a avertizat că, dacă aceste costuri nu vor fi reduse, indiferent cine va guverna, cheltuielile cu dobânzile vor limita sever manevra bugetară a țării și riscă să ducă România într-o situație financiară dificilă. Premierul a mai punctat că atingerea țintelor de deficit este esențială pentru recâștigarea încrederii piețelor, pentru îmbunătățirea ratingului și scăderea dobânzilor. Totodată, el a amintit că în trecut angajamentele bugetare nu au fost respectate, ceea ce a afectat credibilitatea țării și a crescut costurile, evidențiind necesitatea unei abordări serioase pentru a ieși din acest cerc vicios.

”Asta înseamnă că anul viitor, dar şi anul acesta, dobânzile pe care le plăteşte şi le va plăti România sunt la aproape 3% din PIB-ul României. Deci dobânzile pe care le plătim sunt anul acesta de aproximativ 55 de miliarde de lei, respectiv 11 miliarde de euro, iar anul viitor se vor duce către 12 miliarde de euro. Din deficitul de 6,5%, practic jumătate este ocupat doar cu plata dobânzilor. Dacă nu le vom scădea, indiferent cine va fi la guvernare în anii următori, aceste cheltuieli cu dobânzile, nu avem cum să scăpăm din această chingă, ne vom duce într-o fundătură. De aceea, atingerea ţintelor de deficit este foarte importantă, ca să ne recăştigăm încrederea în pieţe, care să ne crească rating-ul şi să ne scadă dobânzile. Şi vă spun cu toată răspunderea, din păcate, în ultimii ani, de fiecare dată am început cu un deficit şi am terminat la final cu un cu totul alt deficit, ne-am luat nişte angajamente pe care nu le-am respectat, ceea ce face ca credibilitatea noastră să fie scăzută, cu efectele aferente, costurile mai mari şi aşa mai departe. Aceasta este o problemă majoră pe care, dacă nu o tratăm serios, nu putem ieşi din acest cerc vicios”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că, pentru a depăși această situație, anul viitor este esențial ca veniturile prevăzute să fie încasate conform taxelor deja aprobate.