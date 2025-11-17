Sindicaliștii afirmă că, până în prezent, nu au primit niciun răspuns la solicitarea de inițiere a procedurii de mediere, transmisă de sindicate pe 3 noiembrie, referitoare la măsurile de austeritate promovate de Guvern.

„Tăcerea Administraţiei Prezidenţiale reprezintă nu doar o dovadă de dezinteres faţă de principiile dialogului social, ci şi o ignorare a rolului constituţional al Preşedintelui în asigurarea bunei funcţionări a autorităţilor publice”, afirmă sindicaliştii.

Confederațiile sindicale semnatare — Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR) și Confederația Sindicală Națională MERIDIAN — atrag atenția public asupra blocajului în dialogul social și a refuzului Guvernului de a discuta revendicările legitime ale angajaților privind măsurile de austeritate adoptate de Executiv, se arată într-un comunicat al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA).

„În faţa nedreptăţii, răspunsul nostru rămâne: solidaritate, mobilizare şi acţiune. (…). În luna octombrie, zeci de mii de lucrători au manifestat impotriva măsurilor de austeritate promovate de Guvern. Măsurile luate au efecte aproape nule asupra redresării economice şi reducerea deficitului, însă au lovit direct în lucrători şi în categoriile sociale cele mai defavorizate. Aceste măsuri au ocolit decidenţii, cei care ne-au adus în această situaţie”, precizează sursa citată.

Sindicaliștii precizează că, în lipsa unui răspuns concret din partea Guvernului, confederațiile au solicitat intervenția președintelui Nicușor Dan, invocând prerogativele constituționale care îi atribuie acestuia rolul de mediator între puterile statului și între stat și societate.

„Ţinând cont de declaraţia publică a Preşedintelui, conform căreia acesta «este disponibil să medieze, dar nu a primit nicio solicitare», la data de 3 noiembrie 2025, confederaţiile semnatare au transmis oficial cererea de declanşare a procedurii de mediere între partidele parlamentare, Guvernul României şi partenerii sociali. Tăcerea Administraţiei Prezidenţiale reprezintă nu doar o dovadă de dezinteres faţă de principiile dialogului social, ci şi o ignorare a rolului constituţional al Preşedintelui în asigurarea bunei funcţionări a autorităţilor publice”, susţin sindicaliştii.

În acest context, cele patru confederații sindicale au hotărât să organizeze, în decembrie 2025, o amplă manifestație în fața Administrației Prezidențiale, cu scopul de a „reaminti” președintelui României responsabilitățile prevăzute de Constituție și de a cere respectarea rolului său de mediator între cetățeni și instituțiile statului.