Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și lider al PSD, a primit astăzi un document cu propuneri privind programul SAFE, în cadrul unei întâlniri cu principalele confederații sindicale din România, inclusiv Blocul Național Sindical (BNS), CNS Cartel ALFA, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian.

Documentul conține sugestii de modificare a Ordonanței de Urgență 124/2023, menite să crească transparența și eficiența achizițiilor de apărare.

Liderul BNS, Dumitru Costin, a subliniat că amendamentele vizează două direcții principale:

Consolidarea mecanismelor strategice la nivel național – inclusiv reconfigurarea rolului ARCTIS (Agenția Română de Cooperare Tehnologică și Industrială pentru Securitate și Apărare). Îmbunătățirea evaluării ofertelor în achizițiile de apărare – prin introducerea unor criterii care reflectă valoarea reală a produselor pe durata ciclului de viață și nu doar prețul inițial.

Sindicaliștii atrag atenția că forma actuală a OUG privind SAFE poate slăbi integrarea intereselor industriei naționale în achizițiile de apărare, afectând eficiența și transparența procesului.

BNS propune ca analiza contractelor publice să fie obligatorie pentru achizițiile cu valoarea estimată peste 10 milioane euro, cu excepția contractelor derulate prin proceduri NATO sau UE.

Evaluarea ofertelor ar urma să fie realizată pe baza raportului calitate-cost pe durata ciclului de viață, cu următoarele ponderi:

Valoarea produsului – 85%: evaluarea performanțelor operaționale, a suportului logistic și a conformității tehnice („fit for purpose”).

Costul total de operare: incluzând prețul inițial, întreținerea, reparațiile și instruirea.

Oferta de cooperare industrială – 15%: evaluarea parteneriatelor și colaborărilor industriale.

Această metodologie urmărește identificarea soluției care oferă cea mai bună valoare pe durata ciclului de viață, sporind eficiența și transparența achizițiilor pentru Armata Română.

Documentul predat astăzi lui Sorin Grindeanu urmează să fie discutat și cu Ilie Bolojan, prim-vicepreședinte al PNL, și cu reprezentanții MApN, pentru eventuale modificări legislative.