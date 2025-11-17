Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat trebuie depuse situațiile privind eliberările pentru consum de tutun fin tăiat folosit la rularea țigaretelor și a altor tutunuri de fumat, conform anexei cu numărul patru din normele metodologice.

Tot în această categorie intră și situația referitoare la eliberările pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, reglementată prin anexa cu numărul trei. Aceste obligații sunt adresate antrepozitarilor autorizați, destinatarilor înregistrați și importatorilor autorizați.

Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final pentru produse energetice trebuie să transmită situația centralizatoare privind achizițiile, utilizările și livrările de produse finite pentru luna precedentă, conform anexei cu numărul douăzeci și șase.

Aceeași procedură se aplică și companiilor cu autorizație de utilizator final pentru alcool etilic și produse alcoolice, pentru activitățile desfășurate în luna anterioară.

Destinatarii înregistrați sunt obligați să depună situația privind achizițiile și importurile de produse accizabile realizate în luna precedentă. Acest document este prevăzut în anexa cu numărul nouăsprezece din normele metodologice aferente titlului VIII.

Antrepozitarii autorizați pentru producția de alcool și băuturi spirtoase depun situația activităților desfășurate în antrepozitul fiscal, conform anexei cu numărul doisprezece.

Pentru producătorii de vinuri, băuturi fermentate și produse intermediare se utilizează anexa cu numărul treisprezece, iar pentru producția de bere se aplică anexa cu numărul paisprezece.

Producătorii de tutunuri prelucrate depun documentul prevăzut în anexa cu numărul cincisprezece, iar cei care produc produse energetice folosesc anexa cu numărul șaisprezece.

Antrepozitarii autorizați pentru depozitare au obligația depunerii situației privind operațiunile desfășurate în luna precedentă, conform anexei cu numărul șaptesprezece din normele metodologice.

Operatorii care dețin autorizații de expeditor înregistrat trebuie să depună situația privind livrările de produse accizabile pentru luna anterioară. Documentul este prevăzut în anexa cu numărul douăzeci și unu, aplicabilă livrărilor efectuate în cadrul regimului de accize.

Pentru operatorii care utilizează marcaje fiscale, obligația declarativă include evidența achiziționării, utilizării, deteriorării, distrugerii și returnării acestor marcaje. Formularul este prevăzut în anexa cu numărul patruzeci și doi și se aplică antrepozitarilor autorizați, destinatarilor înregistrați și importatorilor autorizați de produse supuse marcării.

Antrepozitarii autorizați pentru producție sau depozitare trebuie să transmită jurnalele referitoare la livrările și achizițiile de combustibil folosit exclusiv pentru aviație sau navigație. Documentele sunt prevăzute în anexele cu numerele douăzeci și nouă, treizeci, treizeci și unu și treizeci și doi, în funcție de tipul operațiunilor raportate.