Statele Unite au acceptat să deblocheze active iraniene, potrivit unor surse citate de Reuters. Este vorba despre fonduri blocate în Qatar și în alte instituții bancare din străinătate.

Decizia este legată de discuțiile privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Vicepreședintele american JD Vance a sosit în Pakistan pentru negocieri cu oficiali americani, pakistanezi și iranieni privind situația din Iran.

JD Vance a aterizat sâmbătă la Islamabad, unde a fost întâmpinat de șeful armatei pakistaneze Asim Munir, ministrul de externe Mohammad Ishaq Dar și reprezentanți ai ambasadei SUA.

Delegația americană este condusă de JD Vance, alături de emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele fostului președinte Donald Trump. Aceștia au ajuns la Islamabad în același timp cu delegația iraniană condusă de președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, pentru discuții privind deblocarea crizei din regiune.

Asim Munir a avut un rol important în consolidarea relațiilor dintre Pakistan și Statele Unite în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, participând inclusiv la un prânz fără precedent la Casa Albă, în iunie anul trecut.

Potrivit CNN, oficialul pakistanez a folosit atât legăturile sale cu Donald Trump, cât și relațiile îndelungate cu Iranul, pentru a contribui la negocierea armistițiului din această săptămână, fiind așteptat să joace un rol esențial în discuțiile privind încheierea conflictului.

Pakistanul a salutat implicarea Statelor Unite, vorbind despre „angajamentul pentru o pace regională și globală durabilă”, în contextul sosirii delegației americane la Islamabad pentru negocierile cu Iranul.

Ministrul de externe Mohammad Ishaq Dar și Asim Munir au întâmpinat oficialii americani la sosirea acestora în capitala pakistaneză. Autoritățile de la Islamabad și-au exprimat încrederea că discuțiile dintre SUA și Iran vor fi constructive și au reafirmat disponibilitatea Pakistanului de a facilita o soluție durabilă la conflict.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se află în continuare în recuperare după rănile grave suferite la față și la picior în urma unui atac aerian care i-a ucis tatăl la începutul conflictului, potrivit unor surse citate de Reuters.

Fața acestuia ar fi fost desfigurată în timpul loviturii asupra complexului liderului suprem din centrul Teheranului, iar el ar fi suferit leziuni serioase la unul sau la ambele picioare. Cu toate acestea, sursele susțin că își păstrează luciditatea și își continuă activitatea în mod limitat.

Mojtaba Khamenei participă la întâlniri cu oficiali de rang înalt prin videoconferință și este implicat în deciziile majore privind războiul și negocierile cu Washingtonul.

Iranul a confirmat anterior că liderul a fost rănit în atacul care a provocat moartea mai multor membri ai familiei sale. Acesta nu a mai apărut în public de la începutul conflictului, comunicând doar prin mesaje oficiale transmise către presă.