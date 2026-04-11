Acest lucru a dus la cheltuieli estimate de statele membre ale UE de aproximativ 2,88 miliarde de euro pentru gazul provenit din vastul proiect siberian, potrivit organizației de mediu Urgewald.

Concluziile apar pe fondul blocajelor din aprovizionarea cu GNL din Qatar, cauzate de deteriorarea infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu și de tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz, aflată sub influența Iranului. Aceste evoluții sugerează că proiectul Yamal a beneficiat de creșterea prețurilor la gaze generată de criza regională.

În ciuda impactului asupra pieței globale de energie, Comisia Europeană nu pare dispusă să revizuiască interdicția planificată privind importurile de GNL din Rusia, care ar urma să intre în vigoare în ianuarie 2027. Totuși, o interdicție pentru contractele pe termen scurt este deja activă.

Proiectul Yamal reprezintă cea mai mare parte a importurilor de GNL rusesc în UE. În primele trei luni ale anului, statele membre au preluat 69 din cele 71 de transporturi (aproximativ 97%), dintre care 25 doar în luna martie, mai mult decât în ianuarie și februarie la un loc.

În aceeași perioadă din 2025, aproximativ 87% din cele 68 de încărcături au fost livrate către Uniunea Europeană, în timp ce restul au fost direcționate către Asia.

Scăderea livrărilor către Asia este parțial explicată de interdicția impusă de UE anul trecut, care restricționează transferul de GNL rusesc între nave și împiedică accesul navelor în porturile europene pentru reexport către țări terțe. În plus, cererea asiatică de GNL rusesc a fost relativ redusă înainte de escaladarea crizei din Iran.

Livrările de aproximativ 5 milioane de tone către Europa în primele trei luni sugerează, potrivit activistului Sebastian Rötters de la Urgewald, că „nu există nicio dorință din partea cumpărătorilor europeni de a înceta achizițiile de GNL rusesc”.

Dintre aceste volume, 1,8 milioane de tone au fost livrate doar în luna martie, potrivit datelor Kpler. Creșterea cheltuielilor UE este pusă și pe seama majorării prețurilor la gaze, care au ajuns în martie la o medie de 52,87 euro/MWh, față de aproximativ 35 euro/MWh în ianuarie și februarie.

Deși detaliile contractelor Yamal nu sunt publice, surse din industrie afirmă că acordurile pe termen lung includ clauze de flexibilitate, care duc la creșterea prețurilor în perioadele de scumpire a energiei.

Peste două treimi din gazul natural lichefiat (GNL) importat în Uniunea Europeană provine din Statele Unite, potrivit datelor Comisiei pentru 2026, ceea ce indică cel mai ridicat nivel de dependență de gazul american de până acum.

Cu toate acestea, nivelurile de stocare a gazelor din întregul bloc rămân sub mediile obișnuite înainte de sezonul de realimentare din vară.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a apărat luna trecută viitoarea interdicție a UE asupra GNL-ului rusesc, afirmând că ar fi o greșeală repetarea dependenței energetice din trecut, făcând referire la importurile masive de gaze din Rusia înainte de invazia Ucrainei din 2022.

Totuși, dacă Bruxelles-ul va implementa interdicția planificată, datele Kpler sugerează că proiectul Yamal ar putea avea dificultăți în a găsi alți cumpărători pentru volumele sale, potrivit lui Sebastian Rötters.