Potrivit Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Iranul încearcă să își consolideze poziția strategică prin limitarea fluxului de nave care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

O sursă iraniană de rang înalt a declarat că autoritățile de la Teheran nu vor permite mai mult de 15 nave pe zi să treacă prin această rută în perioada armistițiului.

În paralel, Organizația Portuară și Maritimă iraniană a emis instrucțiuni clare pentru nave, obligându-le să utilizeze rute prestabilite, în coordonare cu Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Aceste culoare maritime mută traficul internațional în zone aflate sub control direct iranian, iar navele care se abat de la traseu sunt avertizate că riscă să lovească mine.

Informațiile privind securitatea din zonă sunt îngrijorătoare. Oficiali americani au indicat anterior existența a cel puțin o duzină de mine în strâmtoare, ceea ce crește riscurile pentru transportul maritim global.

Această situație afectează direct una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care trece o mare parte din exporturile globale de petrol și gaze.

Liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a anunțat că Iranul va „duce gestionarea” Strâmtorii Ormuz într-o „nouă fază”.

Declarația confirmă intențiile exprimate în ultimele săptămâni de oficialii iranieni, care consideră această rută un instrument strategic ce va fi folosit inclusiv după încheierea conflictului.

Deși Iranul, Statele Unite și Israel nu au mai făcut schimb de focuri directe după 8 aprilie, tensiunile din regiune nu s-au diminuat complet.

Statele din Golf continuă să semnaleze incidente. Ministerul Apărării din Bahrain a anunțat interceptarea a șapte drone iraniene, iar Kuweit a raportat intrarea unor drone în spațiul său aerian, una dintre acestea vizând o bază a Gărzii Naționale.

Pe plan diplomatic, există totuși semne de dialog. Guvernul american a confirmat că Iranul a transmis o propunere „nouă” și „modificată”, care ar putea sta la baza negocierilor.

Președintele Donald Trump a declarat că documentul reprezintă o „bază fezabilă pentru negocieri”.

Anterior, presa iraniană publicase o variantă în 10 puncte a propunerii, care includea cerințe majore:

garanții împotriva atacurilor viitoare

control asupra Strâmtorii Ormuz

recunoașterea dreptului de îmbogățire a uraniului

ridicarea sancțiunilor SUA

De asemenea, Iranul cerea retragerea forțelor americane din regiune, despăgubiri de război și extinderea armistițiului inclusiv în Liban.

Potrivit unor surse citate de Wall Street Journal, Iranul ar fi renunțat la unele dintre cerințele inițiale, inclusiv cele legate de programul nuclear și retragerea trupelor americane.

Cu toate acestea, persistă divergențe importante, în special în privința includerii Libanului în acordul de armistițiu. Statele Unite nu consideră această țară parte a negocierilor, în timp ce Iranul insistă asupra includerii sale.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că atacurile israeliene asupra Libanului fac negocierile „lipsite de sens”, iar președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a subliniat că Libanul trebuie inclus în orice acord.

Controlul exercitat de Iran asupra Strâmtorii Ormuz are un impact direct asupra piețelor globale.

Limitarea traficului și riscurile de securitate contribuie la menținerea prețurilor ridicate ale petrolului, afectând economiile dependente de importuri și amplificând presiunile inflaționiste la nivel global.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale conflictului din Orientul Mijlociu. Deși negocierile continuă, controlul exercitat de Iran și tensiunile persistente indică faptul că stabilitatea regiunii este departe de a fi asigurată.

Evoluția acestor evenimente va avea un impact major nu doar asupra geopoliticii, ci și asupra economiei globale, în special în sectorul energetic.