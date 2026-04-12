Donald Trump a declarat că se așteaptă ca Iranul să revină la negocieri și să accepte condițiile impuse de Statele Unite. El a arătat că anticipează o schimbare de poziție din partea Teheranului, susținând că presiunea exercitată până acum începe să dea rezultate.

„Prezic că se vor întoarce și ne vor da tot ce vrem”, a declarat Trump la Fox News. „Vreau totul … Ei nu au niciun atu”, a adăugat el.

În același timp, liderul american a reluat avertismentele dure, afirmând că Statele Unite ar putea distruge infrastructura Iranului într-un timp foarte scurt. Acesta a explicat că există capacitatea de a lovi rapid elemente esențiale precum centralele electrice, rețeaua energetică sau alte obiective strategice, ceea ce ar afecta profund funcționarea statului iranian.

Trump a mai transmis că o astfel de acțiune ar avea consecințe pe termen lung, întrucât reconstrucția ar dura ani întregi și ar fi dificil de realizat complet.

„Într-o oră, aș putea distruge întreaga lor infrastructură energetică, totul, fiecare dintre centralele lor, centralele electrice, ceea ce este o mare problemă. Şi urăsc să fac asta, pentru că, dacă o fac, le va lua 10 ani să reconstruiască, iar ei nu vor fi niciodată capabili să o reconstruiască. Iar celălalt lucru pe care îl distrugi sunt podurile”, a spus el.

Tema centrală a disputei este refuzul Iranului de a renunța la ambițiile sale nucleare. Donald Trump a subliniat că, indiferent de alte progrese în negocieri, acest aspect nu poate fi ignorat și reprezintă o condiție esențială pentru orice acord.

El a arătat că, în urma discuțiilor desfășurate la Islamabad, poziția Iranului a rămas neschimbată, iar liderii de la Teheran nu au acceptat compromisuri în această privință.

Potrivit declarațiilor sale, această situație complică orice soluție diplomatică și menține riscul unei escaladări.

Declarațiile privind posibile atacuri asupra infrastructurii civile au atras reacții din partea organizațiilor internaționale. Amnesty International a transmis că astfel de acțiuni ar putea încălca dreptul internațional umanitar.

Reprezentanții organizației au explicat că infrastructura precum sistemele de apă, energia sau rețelele esențiale pentru viața civilă nu pot fi vizate fără a exista riscul unor consecințe disproporționate asupra populației.

„Atacarea intenţionată a infrastructurii civile constituie crime de război în conformitate cu dreptul internaţional”, a declarat săptămâna trecută Agnès Callamard, secretarul general al Amnesty International, după ce Trump a avertizat că „o întreagă civilizaţie va muri în această seară” dacă Iranul nu va accepta un acord pentru a pune capăt războiului şi a debloca strâmtoarea Ormuz.

Aceste avertismente subliniază faptul că escaladarea conflictului ar putea avea implicații juridice și umanitare majore.

„Chiar şi în cazurile limitate în care infrastructura civilă se califică drept ţinte militare, o parte nu le poate ataca dacă acest lucru poate cauza daune disproporţionate civililor”, a spus Callamard. „Centralele electrice, sistemele de alimentare cu apă şi infrastructura energetică sunt indispensabile vieţii civile, susţinând accesul la apă curată, îngrijire medicală, electricitate pentru spitale, lanţurile de aprovizionare cu alimente şi mijloacele de subzistenţă de bază. Atacarea acestora ar fi disproporţionată şi, prin urmare, ilegală în conformitate cu dreptul internaţional umanitar şi ar putea constitui o crimă de război”, a spus Callamard, citată de The Guardian.

Pe lângă disputa cu Iranul, Donald Trump a avertizat că Statele Unite ar putea impune tarife comerciale severe Chinei dacă aceasta ar oferi sprijin militar Teheranului.

„Mă îndoiesc că ar face asta … dar dacă îi prindem făcând asta, le vom impune tarife vamale de 50%”, a declarat Trump pentru Fox News.

China este astfel inclusă indirect în tensiunile din regiune, iar Washingtonul transmite că orice implicare în conflict ar avea consecințe economice serioase.

„Dacă China face asta, va avea probleme mari”, le-a declarat Trump jurnaliştilor, sâmbătă, la Casa Albă.

Liderul american a precizat că nu consideră probabil un astfel de scenariu, dar a insistat că reacția ar fi rapidă dacă acesta s-ar materializa.

Conflictul din Orientul Mijlociu începe să aibă efecte vizibile și în politica internă americană, iar datele recente arată o scădere semnificativă a sprijinului pentru Donald Trump, inclusiv în zone considerate anterior favorabile republicanilor.

Un model de analiză realizat de sociologul G. Elliot Morris indică faptul că există în prezent 135 de locuri în Congres deținute de republicani în circumscripții unde rata de aprobare a lui Trump este sub 50%. Dintre acestea, 104 sunt în Camera Reprezentanților și 31 în Senat.

Situația devine și mai sensibilă în anumite regiuni. Aproximativ 48 dintre aceste locuri se află în circumscripții unde rata de aprobare este de 40% sau mai mică, iar în 21 dintre ele scade chiar sub 35%. Aceste cifre indică un risc electoral semnificativ pentru partid înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Echilibrul politic este fragil. În Camera Reprezentanților, majoritatea republicană este de doar 217 mandate față de 214 ale democraților. Asta înseamnă că o pierdere de doar două locuri ar putea schimba controlul camerei. În Senat, o schimbare de patru locuri ar avea același efect.

Potrivit analizei, una dintre principalele cauze ale acestei scăderi este războiul cu Iranul, promovat de administrația Trump în ultima perioadă. Conflictul este perceput ca fiind nepopular, iar acest lucru se reflectă direct în sondaje.

„Întrebarea pe care politicienii republicani ar trebui să și-o pună în lumina acestor date este: Vreți să câștigați realegerea sau vreți să continuați să vă susțineți liderul de partid care amenință să «pună capăt civilizației» într-un război de peste mări nepopular, fără succes și inutil?” a scris Morris în postarea sa recentă, referindu-se la postarea lui Trump de luni de pe Truth Social. „Pentru că aceste date sugerează că nu le puteți face pe amândouă.”

Un sondaj Economist/YouGov arată că 56% dintre americani dezaprobă modul în care Trump gestionează locurile de muncă și economia, iar 64% sunt nemulțumiți de gestionarea inflației și a prețurilor.

În același timp, un sondaj realizat de Universitatea Quinnipiac indică faptul că 59% dintre respondenți dezaprobă modul în care liderul american gestionează politica externă în ansamblu.

Aceste tendințe se reflectă și în preferințele electorale. Datele arată că democrații au un avantaj de aproximativ 5,8 puncte la nivel național în ceea ce privește preferința alegătorilor pentru controlul Congresului după alegeri.

În acest context, analiștii atrag atenția că liderii republicani se confruntă cu o alegere dificilă. Pe de o parte, susținerea actualei direcții politice, inclusiv conflictul extern. Pe de altă parte, riscul pierderii sprijinului electoral în teritoriu.