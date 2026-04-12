„Începând de acum, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va demara procesul de BLOCARE a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Hormuz”, a declarat Trump, care se opune ferm ideii ca Iranul să perceapă o taxă de trecere de la nave pentru a traversa strâmtoarea. „Blocada va începe în scurt timp”, precizează el.

Donald Trump a transmis un mesaj pe platforma Truth Social duminică, la câteva ore după ce negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat fără un acord. Acesta a afirmat că întâlnirea de la Islamabad a decurs bine și că s-a ajuns la o înțelegere asupra majorității punctelor, însă aspectul esențial, cel legat de programul nuclear, nu a fost rezolvat.

Trump s-a declarat încrezător că, la un moment dat, se va ajunge la un acord privind libera trecere prin Strâmtoarea Hormuz. El a susținut că Iranul ar fi refuzat această posibilitate, invocând riscul existenței unor mine în zonă, despre care „doar ei ar avea cunoștință”.

În aceeași postare, fostul președinte american a precizat că a ordonat Marinei SUA să urmărească și să intercepteze orice navă din apele internaționale care ar fi plătit taxe către Iran. De asemenea, a afirmat că Marina americană va începe acțiuni de neutralizare a minelor despre care susține că ar fi fost amplasate de Iran în Strâmtoarea Hormuz.

„Nimeni care plăteşte o taxă ilegală nu va avea trecere liberă în marea liberă”, ameninţă el, adăugând că orice iranian care trage asupra americanilor sau asupra navelor paşnice „va fi ARUNCAT ÎN IAD!”

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat sâmbătă că două distrugătoare ale Marinei americane, echipate cu rachete ghidate, au început operațiuni de deminare în Strâmtoarea Hormuz, întrucât unele nave nu pot traversa încă această rută maritimă strategică, în ciuda încetării focului, potrivit CNN.

Navele USS Frank E. Peterson și USS Michael Murphy au traversat Strâmtoarea Hormuz și au operat în Golful Arabiei, ca parte a unei misiuni mai ample menite să asigure curățarea completă a zonei de mine marine despre care CENTCOM susține că ar fi fost amplasate anterior de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.

Informațiile au fost transmise de CENTCOM într-o postare publicată pe platforma X.

„Astăzi, am început procesul de stabilire a unui nou pasaj şi vom împărtăşi în curând această rută sigură cu industria maritimă pentru a încuraja libera circulaţie a comerţului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

În timp ce armata americană încearcă să elimine amenințarea reprezentată de minele marine, Iranul ar putea lansa în continuare atacuri cu rachete, iar această combinație de riscuri îngreunează capacitatea Statelor Unite și a altor state de a proteja navele și de a asigura securitatea în zonă.

Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă, într-o postare pe Truth Social, că Statele Unite „au început procesul de curățare a Strâmtorii Hormuz ca un gest de favoare pentru țările din întreaga lume”.

Potrivit CNN, de la intrarea în vigoare a armistițiului la începutul acestei săptămâni, aproximativ 30 de nave au traversat strâmtoarea. Operațiunea de deminare a SUA are loc în paralel cu primele discuții directe dintre Washington și Teheran, desfășurate la Islamabad, cu medierea Pakistanului, în încercarea de a pune capăt conflictului.

Strâmtoarea Hormuz rămâne un punct central pe agenda negocierilor, în contextul în care Iranul ar dori introducerea unei taxe de tranzit pentru navele comerciale.