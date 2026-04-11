Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat că Ucraina va respecta armistițiul, dar va reacționa în același mod în cazul unor atacuri.

Acesta a transmis că autoritățile au stabilit deja parametrii de răspuns în cazul încălcării acordului de către armata rusă. A arătat că Ucraina înțelege contextul și actorii implicați și că va acționa în consecință.

Potrivit mesajului său, lipsa atacurilor din partea Rusiei, fie în aer, pe uscat sau pe mare, va însemna și lipsa unui răspuns din partea Ucrainei.

„Astăzi am definit parametrii răspunsului nostru la posibilele încălcări ale armistițiului de către armata rusă. Înțelegem cu toții cu cine avem de-a face. Ucraina va respecta armistițiul și va răspunde strict cu aceeași monedă. Absența atacurilor rusești în aer, pe uscat și pe mare va însemna absența răspunsurilor noastre”, a scris Zelenski pe Facebook.

Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina a propus în repetate rânduri diferite variante de armistițiu. Acesta a explicat că Paștele ar trebui să fie un moment de liniște și siguranță și că un astfel de armistițiu ar putea reprezenta un început pentru un proces real de pace.

„Ucraina a propus în repetate rânduri Rusiei diverse formate de armistițiu și credem că Paștele ar trebui să fie un moment de tăcere și siguranță. Un armistițiu de Paște ar putea marca, de asemenea, începutul unui adevărat pas către pace”, a adăugat acesta.

Liderul ucrainean a precizat că a discutat cu comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrski, despre măsurile care vor fi aplicate în funcție de evoluția situației pe front.

Vladimir Putin a anunțat o oprire temporară a ostilităților cu ocazia Paștelui.

Potrivit informațiilor transmise de Kremlin, armistițiul este valabil începând cu ora 16:00 din 11 aprilie și până la finalul zilei de 12 aprilie.

Anterior, Ucraina transmisese, inclusiv prin intermediul Statelor Unite, propuneri pentru o încetare a focului, iar liderul de la Kiev a arătat că este pregătit să respecte un astfel de acord dacă Rusia oprește atacurile.

Înainte de intrarea în vigoare a armistițiului, Rusia și Ucraina au realizat un schimb de prizonieri de război. Fiecare parte a eliberat câte 175 de persoane, potrivit informațiilor publicate de Ukrainska Pravda și preluate de agențiile de presă.

Ministerul rus al Apărării a confirmat operațiunea și a precizat că militarii au fost repatriați în urma acordului.

„Pe 11 aprilie, 175 de militari ruși au fost repatriați din teritoriul controlat de Kiev. În schimb, au fost predați 175 de prizonieri de război din forțele armate ucrainene”, potrivit Ukrainska Pravda.

Autoritățile ucrainene au transmis că printre persoanele eliberate se află și răniți, unii dintre ei aflați în captivitate încă din 2022. În plus, au fost eliberați și șapte civili, iar vârstele acestora variază între 22 și 63 de ani.

De asemenea, Kievul a arătat că a reușit să obțină eliberarea a 25 de ofițeri care nu fuseseră incluși în schimburile anterioare.

Schimbul de prizonieri este unul dintre puținele momente de cooperare între cele două părți, pe fondul conflictului aflat în desfășurare.