Avertisment pentru turiști. Românii care și-au planificat deja concediile pentru sezonul estival din acest an se confruntă cu o situație neașteptată care le-ar putea scoate mult mai mulți bani din buzunar decât au anticipat inițial.

Deși mulți turiști au profitat de ofertele de tip „early booking” și au achitat integral pachetele turistice încă din timpul iernii, o clauză contractuală adesea trecută cu vederea începe să producă efecte financiare majore.

Evoluțiile recente de pe piața globală a energiei, marcate în special de creșterea accelerată a prețului la kerosen, obligă agențiile de turism să transfere o parte din aceste costuri suplimentare către consumatorul final.

Această dinamică generează un val de îngrijorare în rândul celor care credeau că și-au securizat prețul vacanței prin plata anticipată. Realitatea din teren arată însă că tariful final al unui pachet turistic, în special în cazul zborurilor de tip charter, rămâne strâns legat de fluctuațiile costurilor de transport.

Contractul a fost semnat, însă chiar și așa, agențiile au dreptul legal de a ajusta tarifele dacă prețul combustibilului crește semnificativ peste cotațiile de la momentul vânzării.

Pentru a gestiona această stare de incertitudine, operatorii din turism au introdus un mecanism opțional, menit să ofere liniște clienților: așa-numita „protecție de preț”. Aceasta funcționează ca o asigurare împotriva scumpirilor ulterioare și costă, în medie, aproximativ 30 de euro de persoană.

Prin achitarea acestei taxe suplimentare, turiștii primesc garanția că tariful pachetului lor rămâne neschimbat, indiferent de cât de mult va mai crește prețul kerosenului până la data decolării.

În lipsa acestei opțiuni, riscurile financiare sunt considerabile. Experții din industrie avertizează că majorările pot ajunge până la 8% din valoarea totală a pachetului.

Într-un scenariu concret, pentru o vacanță de familie care a costat 3.000 de euro, refuzul „protecției de preț” ar putea duce la o plată suplimentară de peste 200 de euro chiar înainte de plecare.

Totuși, această măsură este un cuțit cu două tăișuri: dacă piața combustibilului se stabilizează sau scade, suma plătită pentru protecție nu este returnată, devenind practic un cost suplimentar fără un beneficiu direct.

Situația actuală este alimentată puternic de instabilitatea geopolitică globală. Tensiunile din zona Strâmtorii Ormuz sunt monitorizate cu atenție de economiști, având în vedere că aproximativ 40% din resursele mondiale de combustibil pentru aviație tranzitează acest punct strategic.

Orice blocaj sau conflict în această regiune se traduce imediat prin scumpiri la pompă și la pompă de avion, afectând direct buzunarul românului care dorește să plece în Grecia, Turcia sau Egipt.

Pentru cei care, în fața acestor scumpiri, iau în calcul anularea vacanței, veștile sunt la fel de proaste. Clauzele de reziliere sunt stricte, iar penalizările pentru renunțare pot varia între 20% și chiar 80% din suma totală achitată, în funcție de proximitatea datei de plecare.

În acest context, turiștii se văd prinși între ciocan și nicovală: fie plătesc taxa de „protecție de preț”, fie își asumă riscul unei scumpiri imprevizibile, fie pierd o mare parte din bani prin anulare. Singurii care scapă de acest stres sunt cei care și-au cumpărat bilete de avion de linie, unde prețul rămâne fix după emitere.

„Nu există nicio dovadă în prezent că UE s-ar confrunta cu un deficit de combustibil, dar în viitorul apropiat ar putea apărea probleme legate de aprovizionare. Aprovizionarea cu ţiţei a rafinăriilor europene rămâne stabilă, nu este necesară eliberarea de stocuri suplimentare în acest moment. Totuşi, aceasta rămâne preocuparea noastră principală”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene marți, 14 aprilie 2026, potrivit Reuters.