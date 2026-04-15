Sorin Grindeanu a declarat că există trei elemente clare care indică o evoluție negativă a economiei. Acesta a arătat că inflația a ajuns la 10% în luna martie, că nivelul consumului a scăzut în februarie pentru a șaptea lună consecutivă și că Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus prognoza de creștere economică la 0,7%.

Grindeanu a afirmat că aceste date reprezintă o imagine reală a economiei și că ele indică o deteriorare accelerată a situației economice. El a susținut că actualele măsuri trebuie revizuite, deoarece, potrivit afirmațiilor sale, continuarea acestora ar avea efecte negative asupra populației.

„Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării. Inflația în luna martie a ajuns la 10%. Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%. Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău. De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”, a declarat liderul PSD, Sorin Grindeanu pe Facebook.

Marius Budăi a afirmat că România a intrat în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere economică. Acesta a precizat că economia ar fi trecut de la o creștere de 1% în trimestrul al doilea din 2025 la o scădere de 1,9% în trimestrul al patrulea al aceluiași an.

Budăi a mai arătat că încrederea în economie a scăzut semnificativ, menționând că indicele european ESI a ajuns la 92 de puncte, sub pragul de 100, considerat nivel de alertă. Potrivit acestuia, estimările indică o posibilă continuare a acestui trend și în 2026.

În același context, liderul PSD a susținut că România a coborât în clasamentul Uniunii Europene în ceea ce privește evoluția economică, trecând de la una dintre cele mai mari creșteri la una dintre cele mai mari scăderi într-un interval de câteva luni.

Reprezentanții PSD au arătat că au avertizat încă de la început asupra efectelor unei politici de austeritate și au susținut că au propus măsuri alternative, inclusiv programe de sprijin economic.

Marius Budăi a declarat că aceste propuneri nu au fost luate în considerare, iar evoluțiile recente ar confirma riscurile semnalate anterior. Acesta a afirmat că, în opinia sa, actuala direcție economică trebuie schimbată pentru a stabiliza situația și pentru a relansa creșterea economică.

Potrivit acestuia, situația economică afectează direct populația, iar autoritățile ar trebui să adopte măsuri care să susțină economia și să reducă impactul asupra cetățenilor.