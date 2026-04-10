Zilele Săptămânii Patimilor readuc în actualitate una dintre cele mai profunde întrebări ale creștinătății: de ce a fost Iisus vânat de propriul popor și dat pe mâna romanilor? În cadrul emisiunii „Condamnați la cultură”, moderată joi de Liviu Mihaiu, pentru evz.ro și difuzată pe canalul de YouTube Hai România, teologul Marian Maricaru și Mircea Pușcașu (Federația Ortodoxă ProVita și Bucovina Profundă) au analizat mecanismele teologice și politice care au dus la Răstignire.

Unul dintre principalele motive ale conflictului dintre Iisus și autoritățile religioase ale vremii a fost interpretarea Legii. Teologul Marian Maricaru explică faptul că, în viziunea fariseilor, acțiunile lui Hristos erau de neiertat.

„Sunt două motive pe care le-am invocat când am vorbit despre învierea lui Lazăr și Sabatul. Pentru că Hristos, în viziunea evreilor, încalcă legea lui Moise. Legea Sabatului, făcând orice, inclusiv înviind un om sau vindecând un bolnav în zi de Sabat. Prin urmare, el nu este de la Dumnezeu, el este un stricător al legii lui Moise”, a punctat Marian Maricaru.

Deși era acuzat că dorește distrugerea tradiției iudaice, Iisus a clarificat în Predica de pe Munte (Matei 5, 17) rolul misiunii Sale. Diferența dintre litera legii și spiritul acesteia a creat însă o prăpastie de neînțeles pentru criticii Săi.

„Hristos spune: Nu am venit să stric legea, ci să o împlinesc sau să-i dau plinătate. E verbul pliro în greacă. Hristos este împlinitorul legii. Când e acuzat, El spune: dacă l-ați fi citit pe Moise, dacă cu adevărat i-ați fi citit profeția, ați fi știut despre el”, explică teologul.

Maricaru a nuanțat și conceptul de fericire și avuție, menționând că: „nu orice bogăție te pierde și nu orice sărăcie te salvează”, subliniind că adevărata bogăție este cea asumată prin puterea Duhului.

Dincolo de disputele asupra Sabatului, marea problemă a fost natura divină a lui Iisus. Pretenția Sa de a fi Fiul lui Dumnezeu a fost interpretată drept cea mai gravă ofensă religioasă.

„Faptul că se vorbește de Fiul lui Dumnezeu… era ideea că El e Dumnezeu. Dar pentru ei era blasfemie. Deci asta e prima dorință a morții sale din partea lor: e blasfemie, te faci pe tine Dumnezeu!”

Deoarece autoritățile religioase iudaice nu aveau puterea legală de a executa o condamnare la moarte, au fost nevoite să mute conflictul în plan politic, în fața guvernatorului roman.

Strategia a fost transformarea „Mesiei” dintr-o figură spirituală într-un insurgent politic care amenința autoritatea Cezarului.