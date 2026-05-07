În mesajul comun transmis joi seară, se arată că răspunsul la ceea ce este considerată o acțiune distructivă a PSD împotriva bunei guvernări, precum și la colaborarea acestuia cu AUR în Parlament, constă în cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

PNL și USR, prin președinții lor, își asumă angajamentul de a susține direcția de reformă și corectitudine pe care s-a bazat guvernarea comună. În urma unei discuții deschise, cele două formațiuni au convenit să își coordoneze acțiunile viitoare în contextul crizei politice pe care o consideră artificial generată, atât în Parlament, cât și în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

„Răspunsul nostru la acţiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări şi la colaborarea dintre PSD şi AUR în Parlament este cooperarea forţelor politice reformiste şi responsabile. Astăzi, Partidul Naţional Liberal şi Uniunea Salvaţi România, prin preşedinţii lor, îşi asumă un angajament pentru a apăra direcţia de reformă şi corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună. În urma unei discuţii deschise, am convenit să ne coordonăm paşii următori în faţa acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar şi la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun transmis joi seară.

Liderii PNL și USR au transmis că această colaborare reprezintă o garanție pentru continuarea reformelor.

În mesajul comun se arată că nu mai poate fi acceptat argumentul unei „false stabilități” care ar masca blocarea reformelor și utilizarea ineficientă a banului public. Potrivit acestora, cooperarea dintre cele două formațiuni asigură menținerea pe agenda publică a modernizării instituțiilor, a onestității în funcția publică și a investițiilor strategice.

Aceștia au subliniat, de asemenea, că demersul nu este realizat în interes de partid, ci pentru România.

„Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilităţi care să acopere blocarea reformelor şi risipirea banului public. Colaborarea noastră este garanţia că modernizarea instituţiilor, onestitatea în funcţia publică şi realizarea investiţiilor strategice vor rămâne pe agenda ţării. Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”, scrie în mesaj.

Președintele USR, Dominic Fritz, a explicat conceptul de „coordonare” asumat în angajamentul comun al PNL și USR de a apăra direcția de reformă și corectitudine.

Acesta a precizat că, în Parlament, cele două formațiuni vor acționa într-un mod coordonat, iar la consultările de la Palatul Cotroceni, organizate după moțiunea de cenzură, pozițiile exprimate de unul dintre partide nu vor reprezenta o surpriză pentru celălalt, în contextul dialogului politic cu șeful statului.

„Înseamnă că PNL şi USR, împreună, sunt cea mai mare facţiune din Parlament şi au împreună o forţă pentru a determina ca România să nu piardă calea reformistă şi pentru a ne opune la ce au început PSD şi AUR în Parlament şi orice decizii pe care va trebui să le luăm, le vom lua împreună”, a explicat Dominiz Fritz, joi seară, la Digi 24.

Dominic Fritz a declarat că USR și PNL vor formula împreună anumite răspunsuri la acțiunile PSD și AUR din Parlament.

Referitor la modul în care cele două partide vor acționa în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, organizate după moțiunea de cenzură, acesta a precizat că nu este vorba despre o delegație comună, ci despre poziții separate, dar coordonate, astfel încât opiniile exprimate de o parte să nu constituie o surpriză pentru cealaltă.

„Nu mergem la Cotroceni pentru a povesti aşa, din burtă, ci mergem cu idei clare, asumate, idei pe care le spunem şi în public, decizii pe care le luăm în partidele noastre şi ne informăm reciproc despre asta. Nu mergem cu delegaţii comune, pentru că este decizia preşedintelui pe cine şi în ce ordine invită, dar nu vom spune lucruri, la Cotroceni, care să ne surprindă reciproc. (…) Cred că pentru ţară este direcţia bună, mulţi oameni îmi spun că vor să ne aliniem, vor să luptăm împreună pentru ca lucrurile să se schimbe în această ţară”, a adăugat liderul USR.

El a subliniat că este necesară o astfel de aliniere pentru a contracara ceea ce a numit „sistemul corupt” construit de PSD în ultimele decenii, în aproximativ 35 de ani.