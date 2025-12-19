Viktor Orban a subliniat că dreptul de veto reprezintă o putere validă și utilă, fără de care participarea Ungariei în Uniunea Europeană nu își mai găsește justificarea. Liderul de la Budapesta subliniază că există o legătură directă între suveranitatea națională și nivelul de trai al cetățenilor, motiv pentru care statele nu ar trebui să facă parte dintr-o structură de tip imperial.

Premierul ungar a explicat că, în situația în care statele naționale sunt private de dreptul de veto în chestiuni considerate foarte importante, Uniunea Europeană, în ansamblul său, riscă să se transforme într-un imperiu. El a arătat că această problemă nu ține doar de suveranitate, atât pentru Ungaria, cât și la nivel personal, ci are și implicații economice semnificative.

Totodată, Viktor Orban a afirmat că nu a cunoscut niciodată o perioadă în care Ungaria să fi prosperat ca parte a unui „imperiu opresiv”, reiterând astfel poziția sa critică față de orice limitare a suveranității statelor membre în cadrul Uniunii Europene.

„Dacă statele naţionale pot fi private de puterea lor de veto în chestiuni foarte importante, atunci Uniunea Europeană în ansamblu va deveni un imperiu, ceea ce nu este doar o chestiune de suveranitate pentru unguri şi pentru mine personal, ci şi o chestiune economică”, a subliniat prim-ministrul Ungariei.

Amintim că Orban a anunțat anterior că l-a însărcinat pe ministrul său de Finanțe și pe guvernatorul Băncii Centrale a Ungariei să elaboreze planuri pentru retragerea rezervelor valutare ale țării deținute în Belgia. Decizia vine pe fondul temerilor legate de precedentul creat de discuțiile privind confiscarea activelor rusești aflate pe teritoriul Uniunii Europene.

Viktor Orban a explicat jurnaliștilor că nu există garanții suficiente că rezervele Ungariei ar fi în siguranță în cazul în care se acceptă ideea confiscării activelor rusești. În opinia sa, dacă se consideră posibilă utilizarea sau eliminarea activelor Rusiei, apare riscul ca, într-un scenariu viitor, să fie puse în discuție și rezervele valutare ale altor state, inclusiv ale Ungariei.

„Dacă este posibil să se elimine activele rusești, ce s-ar întâmpla dacă s-ar decide că se pot folosi și rezervele ungare?”, a declarat Orban.

Contextul acestei poziții este summitul Uniunii Europene desfășurat joi la Bruxelles, unde șefii de stat și de guvern din cele 27 de state membre au discutat intens un proiect de împrumut substanțial destinat Ucrainei. Acest împrumut ar urma să fie garantat prin utilizarea rezervelor suverane ale Rusiei, imobilizate în Uniunea Europeană, subiect care a stat în centrul negocierilor.

Belgia s-a opus ferm acestei variante și a cerut garanții solide, având în vedere că Euroclear, depozitarul de valori mobiliare care deține cea mai mare parte a rezervelor suverane ale Rusiei blocate în UE, are sediul la Bruxelles. Din acest motiv, autoritățile belgiene se tem de consecințe juridice, financiare și de altă natură care ar putea rezulta din aplicarea soluției propuse de Comisia Europeană.

Vineri, poziția Belgiei a fost susținută de Italia, Bulgaria și Malta, care au pledat pentru identificarea unor soluții considerate mai puțin riscante decât recurgerea la activele rusești. În paralel, Comisia Europeană a continuat să promoveze ideea folosirii acestor active pentru garantarea unui împrumut de reparații destinat Ucrainei, însă Belgia și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea cu privire la legalitatea planului. Rusia a criticat anterior această inițiativă, calificând-o drept un act de furt.

În dezbaterea europeană, premierul Poloniei, Donald Tusk, a susținut că liderii UE trebuie să aleagă între sprijin financiar imediat și riscul unor consecințe mult mai grave în viitor, subliniind că decizia vizează nu doar Ucraina, ci întreaga Europă.

Pe de altă parte, Viktor Orbán a afirmat că ideea Uniunii Europene de a utiliza activele Rusiei este deja blocată. El a susținut că există o minoritate suficient de mare pentru a împiedica adoptarea propunerii, ceea ce ar face imposibilă punerea ei în aplicare. Tot la sosirea la summitul UE de la Bruxelles, premierul ungar a mai precizat că Ungaria nu acceptă finanțarea Ucrainei printr-un împrumut comun al Uniunii Europene.