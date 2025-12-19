Declarațiile lui Sorin Grindeanu au fost făcute în contextul protestelor organizate de agricultori împotriva viitorului acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele din blocul sud-american Mercosur

Mii de agricultori europeni s-au adunat joi la Bruxelles pentru a protesta față de acest acord, manifestația degenerând în confruntări cu forțele de ordine și acte de vandalism. Potrivit liderului PSD, nemulțumirile pornesc de la lipsa de claritate privind conținutul și efectele tratatului UE-Mercosur, o inițiativă care nu este explicată suficient de bine de Comisia Europeană.

Sorin Grindeanu a subliniat că nu este clar ce impact va avea acest acord asupra agricultorilor europeni, în condițiile în care aceștia trebuie să respecte numeroase reguli și standarde stricte. În același timp, există incertitudini legate de faptul dacă aceleași reglementări sunt aplicabile și în alte regiuni, ceea ce ar putea duce la diferențe de costuri și la importuri mai ieftine din afara Uniunii Europene.

„Cred că totul porneşte de la acest viitor tratat între Uniunea Europeană şi Mercosur. E o treabă care pare că nu e foarte bine explicată în acest moment de către comisie. Nu se ştie ce impact va avea asupra agricultorilor europeni, fiindcă, aşa cum bine ştiţi la noi, sunt foarte multe reguli pe care fermierii trebuie să le îndeplinească”, a declarat Sorin Grindeanu.

Declarațiile au fost făcute vineri, cu ocazia învestirii fostului premier Marcel Ciolacu în funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău. Liderul PSD a accentuat că, în lipsa unor explicații clare din partea Comisiei Europene, temerile fermierilor sunt firești. El a arătat că este esențial ca instituțiile europene să explice care sunt avantajele acordului, ce schimbări vor apărea și cum va arăta viitorul agriculturii europene după semnarea tratatului.

În opinia sa, dacă aceste clarificări nu sunt oferite și agricultorii nu știu la ce să se aștepte, reacțiile de protest sunt inevitabile și se pot extinde la nivelul tuturor țărilor membre ale Uniunii Europene.

„Nu ştiu dacă aceleaşi reguli sunt valabile şi în altă parte şi, în mod evident, în momentul când nu există aceste reglementări, lucrurile sunt mai ieftine venind din altă parte. De aceea, eu cred că Comisia Europeană trebuie să explice foarte bine care sunt plusurile, care sunt lucrurile sau cum va arăta viitorul agriculturii odată cu semnarea acestui tratat, fiindcă aceste îngrijorări sunt absolut justificate ale agricultorilor. Dacă nu se explică şi oamenii nu ştiu la ce să se aştepte, evident că vor reacţiona şi nu vor reacţiona doar la Bruxelles, probabil vor reacţiona în toate ţările Uniunii Europene”, a mai spus liderul PSD.

Fermierii români îi solicită lui Nicușor Dan să realizeze o analiză mult mai aprofundată a Acordului Mercosur și a efectelor acestuia asupra agriculturii din România, avertizând că, în forma actuală, documentul riscă să pună în reală dificultate fermele mici și mijlocii și să ducă la pierderea fondurilor europene și naționale deja investite în sector.

Reacția fermierilor vine după apariția în spațiul public a unor informații potrivit cărora Nicușor Dan ar fi apreciat Acordul Mercosur ca fiind avantajos, în urma unor consultări purtate cu fermierii în urmă cu trei-patru luni. Alianța pentru Agricultură și Cooperare subliniază că, în prezent, în fermele românești au intrat fonduri importante atât din surse naționale, cât și europene, iar aceste investiții, alături de perseverența fermierilor, au dus la rezultate notabile, precum ocuparea unor poziții de top în Uniunea Europeană la exporturile de cereale și de animale, în special caprine, ovine și păsări.

„La acest moment, în fermele româneşti au intrat atât fonduri naţionale, cât şi fonduri europene apreciabile. Ca urmare a acestui efort, dar şi a perseverenţei şi eforturilor fermierilor români, ne putem mândri cu rezultate notabile, precum primele locuri în UE la exporturi de cereale, dar şi de animale – caprine, ovine şi păsări. Există sectoare aflate încă în mare dificultate, ca urmare a lipsei de reacţie a statului, precum cel al suinelor, dar şi sectoare performante. Fermierii români produc hrană de calitate, la preţuri accesibile, iar accesul acestora pe o piaţă comunitară atât de competitivă reprezintă cel mai bun argument. Nu vom putea păstra aceste rezultate în contextul actual al acordului; din contră, fermele mici şi mijlocii vor fi în reală dificultate şi fondurile amintite vor fi pierdute. Vă rugăm, domnule preşedinte, să luaţi în calcul o analiză mai aprofundată a Acordului Mercosur şi a efectelor acestuia asupra agriculturii din România, până la termenul recent prelungit”, arată un comunicat al Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (AAC).

În același timp, fermierii atrag atenția că există sectoare aflate încă în mare dificultate, din cauza lipsei de reacție a statului, cum este cazul sectorului suin, dar și sectoare performante care ar putea fi grav afectate. Aceștia susțin că fermierii români produc hrană de calitate la prețuri accesibile, iar accesul pe o piață comunitară extrem de competitivă demonstrează acest lucru. În opinia lor, rezultatele obținute până acum nu vor putea fi menținute în contextul actual al acordului, iar fermele mici și mijlocii vor fi serios afectate, cu riscul pierderii fondurilor investite. Din acest motiv, AAC solicită președintelui o analiză detaliată a acordului și a consecințelor sale asupra agriculturii românești, înainte de termenul recent prelungit.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare își exprimă disponibilitatea de a participa activ la dialog, propunând implicarea fermierilor, a membrilor comunității academice relevante pentru agricultură și a reprezentanților organizațiilor profesionale. Aceștia au participat și participă la grupurile de lucru din cadrul Copa-Cogeca, cea mai mare organizație de reprezentare a fermierilor europeni, și au susținut constant cauza fermierilor în relația cu europarlamentarii și alți factori de decizie, atât la nivel național, cât și european.

Reprezentanții AAC consideră că expertiza și experiența delegaților săi pot aduce valoare dezbaterilor de bună-credință privind agricultura la nivelul Uniunii Europene și al României. Ei subliniază că România reprezintă un caz particular, care necesită o abordare prudentă, adaptată specificului geografic și realităților politice ce au influențat diferit evoluția agriculturii față de majoritatea statelor europene.

„Dl. preşedinte Dan sau factorii de decizie relevanţi nu s-au consultat, formal sau informal, cu fermierii din organizaţiile membre de sub umbrela AAC, consultări în urma cărora să rezulte o poziţie favorabilă cu privire la acord. Ne întrebăm din ce zonă a agriculturii sau din ce organizaţii profesionale provin fermierii care au participat la aceste discuţii, ce au avut un rezultat favorabil acordului, în condiţiile în care AAC este constituită din organizaţiile profesionale reprezentative pentru sectorul agricol la nivel naţional, prin decizia Tribunalului Bucureşti? Care sunt studiile de impact, analizele care au pus în balanţă efectele pozitive şi cele negative ale acestui acord pentru economia românească? De ce este rezonabilă declaraţia că fermierii români sunt de acord cu nişte condiţii comerciale împotriva cărora s-a protestat, în mai multe rânduri, atât la Bruxelles, cât şi la Strasbourg? Menţionăm că inclusiv la protestele din data de 18 decembrie au participat, în mod paşnic, delegaţi ai organizaţiilor membre AAC. Cum poate fi interpretat, din punct de vedere matematic, faptul că un stat care are o suprafaţă agricolă procentual semnificativă la nivelul UE nu reuşeşte să obţină rezultate agregate măcar apropiate de acel procent?”, subliniază fermierii.

Totodată, Alianța consideră necesare o serie de clarificări. Fermierii subliniază că Nicușor Dan sau alți factori de decizie relevanți nu s-au consultat, nici formal și nici informal, cu organizațiile membre ale AAC pentru a rezulta o poziție favorabilă acordului. Ei ridică semne de întrebare cu privire la proveniența fermierilor sau a organizațiilor profesionale care ar fi participat la discuții favorabile acordului, în condițiile în care AAC este constituită din organizații profesionale reprezentative la nivel național, conform unei decizii a Tribunalului București.

De asemenea, fermierii solicită informații despre existența unor studii de impact și analize care să fi evaluat atât efectele pozitive, cât și cele negative ale acordului asupra economiei românești. Aceștia contestă ideea că fermierii români ar fi de acord cu condiții comerciale împotriva cărora s-a protestat în repetate rânduri la Bruxelles și Strasbourg și amintesc că și la protestele pașnice din 18 decembrie au participat delegați ai organizațiilor membre AAC. Totodată, ei se întreabă cum poate fi explicat faptul că un stat cu o suprafață agricolă semnificativă la nivelul Uniunii Europene nu reușește să obțină rezultate agregate apropiate de ponderea sa agricolă.

În ceea ce privește clauzele de protecție invocate de Nicușor Dan, AAC susține că acestea nu funcționează în practică, oferind ca exemplu acordul privind tranzitul cerealelor din Ucraina, care ar fi trebuit doar să tranziteze România, dar care au ajuns să inunde piața internă, inclusiv ca input în zootehnie.

Fermierii mai atrag atenția că Nicușor Dan a promis numirea unui consilier pe agricultură, fără a impune ca acesta să provină dintr-o organizație profesională, ci doar să fie un bun cunoscător al agriculturii românești, promisiune care nu a fost îndeplinită până în prezent.

„Amintim, domnule preşedinte, că aţi promis că veţi numi un consilier pe agricultură, fără a se solicita ca acesta să provină din vreo organizaţie profesională, ci doar să fie un cunoscător al agriculturii româneşti, acest lucru nu s-a întâmplat”, au completat fermierii.

La nivel european, Uniunea Europeană a amânat semnarea acordului de liber schimb cu patru țări din Mercosur până în luna ianuarie a anului viitor. Acordul dintre UE și Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, aflat în negociere de peste 25 de ani, urma să fie semnat sâmbătă, la un summit în Brazilia. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că statele membre au nevoie de încă câteva săptămâni și că amânarea este una limitată, până în ianuarie.

Un summit al Uniunii Europene desfășurat la Bruxelles nu a reușit să obțină sprijinul necesar pentru semnarea acordului, fiind nevoie de susținerea a cel puțin 15 dintre cele 27 de state membre, reprezentând 65% din populația Uniunii. Acordul de liber schimb, menit să stimuleze comerțul între cele două blocuri economice, este privit critic de mai multe state importante, printre care Franța, Polonia și Italia.

În acest context, mii de fermieri s-au adunat joi la Bruxelles, în timpul întâlnirii liderilor UE, blocând principalele artere rutiere, iar unele dintre proteste au rezultat în violențe.