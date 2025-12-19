Fermierii se află în centrul dezbaterii europene privind acordul UE–Mercosur, iar acest lucru s-a reflectat direct în calendarul decizional al Comisiei Europene. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat joi, în cadrul summitului liderilor UE de la Bruxelles, că semnarea acordului comercial cu statele din America Latină nu va mai avea loc la data programată inițial, fiind amânată până luna viitoare, potrivit unor surse diplomatice europene citate de Politico.

În fața liderilor europeni, Ursula von der Leyen a precizat că ceremonia de semnare, prevăzută inițial pentru sâmbătă, nu va avea loc, în lipsa unui consens suficient între statele membre. Decizia vine într-un moment în care presiunile exercitate de organizațiile de fermieri și de mai multe guverne naționale au crescut semnificativ, iar dosarul Mercosur a devenit unul sensibil politic.

Potrivit unor diplomați europeni citați de Euronews, atmosfera din jurul acordului este totuși mai favorabilă decât în ziua precedentă, când exista riscul ca negocierile să eșueze complet. Un element considerat decisiv a fost dialogul dintre premierul italian Giorgia Meloni și președintele brazilian Lula da Silva, perceput drept un semnal de dezescaladare și de menținere a angajamentului politic.

Un diplomat al UE a explicat că faptul că Meloni și Lula au părut aliniați în privința continuării procesului reprezintă o ușurare pentru statele care susțin acordul. Angajamentul președintelui brazilian este considerat crucial, în condițiile în care acesta avertizase anterior că Brazilia s-ar putea retrage dacă acordul nu este finalizat în cursul acestei luni.

Totuși, lipsa unei date clare de semnare continuă să creeze incertitudine. Brazilia a avansat un termen orientativ de la zece zile la o lună, ceea ce, potrivit surselor diplomatice, îi neliniștește pe susținătorii Mercosur. Întrebat dacă acordul se află pe un drum sigur, același diplomat a declarat că evoluțiile indică „direcția corectă”, dar că nimic nu este definitiv. De asemenea, rămâne neclar dacă state precum Germania ar accepta un acord de principiu fără un calendar ferm.

Fermierii au fost invocați explicit și în poziționarea Italiei, unul dintre actorii cheie în procesul de aprobare a acordului UE–Mercosur. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că guvernul său este dispus să susțină acordul, dar a evitat să se angajeze asupra unei date de semnare, subliniind necesitatea unor garanții suplimentare pentru sectorul agricol.

Ursula von der Leyen urma să participe pe 20 decembrie la ceremonia de semnare în Brazilia, însă fără acordul statelor membre, acest pas nu poate fi făcut. După o convorbire telefonică cu președintele Lula da Silva, Giorgia Meloni a adoptat un ton mai conciliant, precizând că Italia nu se opune acordului în sine, dar că este nevoie de clarificări și măsuri de protecție înainte de ratificare.

„Guvernul italian este gata să semneze acordul de îndată ce fermierilor li se vor oferi răspunsurile necesare. Acest lucru va depinde de deciziile Comisiei Europene și poate fi definit într-un termen scurt”, a declarat Meloni.

Cu o zi înainte, într-un discurs susținut în Parlamentul de la Roma, premierul italian a descris semnarea acordului drept „prematură”, argumentând că este necesară finalizarea și explicarea pachetului de măsuri suplimentare de protecție a agriculturii, în dialog cu fermierii italieni. Poziția Italiei este considerată esențială, deoarece poate influența obținerea majorității calificate necesare la nivelul UE pentru aprobarea acordului.

Fermierii au fost prezenți masiv și în stradă, nu doar în discursul politic. Joi, mii de agricultori din mai multe state membre au protestat la Bruxelles față de acordul UE–Mercosur, politica agricolă comună, reducerile bugetare și taxele legate de emisiile de carbon. Încă de la primele ore ale dimineții, sute de tractoare au blocat principalele artere de acces către cartierul european.

Situația s-a tensionat în special în zona Pieței Luxemburg, unde au avut loc ciocniri între manifestanți și forțele de ordine. Poliția a intervenit cu tunuri de apă și gaze lacrimogene, după ce au fost aruncate pietre, artificii și alte obiecte, iar în mai multe puncte au fost aprinse focuri. Potrivit poliției din Bruxelles, aproximativ 7.300 de persoane și circa 1.000 de tractoare au fost înregistrate, dintre care 950 se aflau în cartierul european fără a face parte din manifestația oficială.

În cursul după-amiezii, Place du Luxembourg a fost evacuată, iar fermierii au început să se retragă. Un bărbat a fost grav rănit la cap și transportat pentru îngrijiri medicale, fără a fi clar dacă era protestatar sau jurnalist. Urmele distrugerilor au rămas vizibile: pavele smulse, bariere împrăștiate, trotinete electrice arse și resturi de anvelope incendiate.

Bruxelles-Propreté a anunțat mobilizarea unui dispozitiv excepțional de curățenie, cu aproximativ douăzeci de agenți și mijloace logistice suplimentare pentru evacuarea deșeurilor. Poliția a raportat arestări, fără a preciza numărul acestora, și a confirmat utilizarea tunurilor de apă și a gazelor lacrimogene pentru protejarea perimetrului de securitate al summitului UE.

Organizatorii, Copa-Cogeca, au estimat participarea la aproximativ 10.000 de persoane, precizând că grupurile implicate în violențe nu făceau parte din manifestația oficială.

„Le înțelegem furia, dar am vrut să organizăm o manifestație pașnică astăzi”, a declarat Ksenija Simovic, purtătoarea de cuvânt a organizației.

Fermierii au fost invocați și în explicațiile oferite de România pentru susținerea acordului UE–Mercosur. Președintele Nicușor Dan a declarat vineri dimineață că România sprijină proiectul de acord de liber-schimb, după ce rezervele exprimate anterior au fost depășite în urma dialogului cu agricultorii români.

„Da, noi susţinem. Pentru că, în urmă cu, să zicem, 3-4 luni, tocmai în urma faptului că am avut discuţii cu agricultorii din România, am avut anumite rezerve care au fost depăşite în urma discuţiilor. Nu am fost singurii care au avut tipul ăsta de rezerve, dar cu titlu general este foarte util pentru Europa, deci pentru România să deschidă, să aibă o un acord comercial cu o piaţă aşa de mare cum este America de Sud. Ăsta e motivul pentru care susţinem”, a explicat preşedintele.

Șeful statului a subliniat că acordul este negociat de mulți ani și include clauze de protecție pentru economia europeană. „Acordul are inclusiv nişte clauze care spun că, în situaţia ipotetică în care o anumită marfă invadează şi depăşeşte un anumit procent pe piaţa europeană, se aplică nişte cauze care protejează economia europeană”, a precizat Nicușor Dan.

Acordul UE–Mercosur prevede eliminarea treptată a taxelor vamale pentru majoritatea mărfurilor comercializate între Uniunea Europeană și statele Mercosur pe o perioadă de 15 ani, rămânând în continuare un subiect de negociere intensă între instituțiile europene, guvernele naționale și reprezentanții fermierilor.