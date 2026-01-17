Evenimentul de semnare a acordului UE–Mercosur a avut loc în sala în care a fost semnat tratatul fondator al Mercosur, moment pe care Ursula von der Leyen l-a descris drept „un moment când națiuni din America Latină au ales cooperarea în locul diviziunii”. Președinta Comisiei Europene a subliniat importanța simbolică a locului și a evocat fondarea Mercosur, când statele sud-americane „au respins rivalitatea și au reafirmat democrația”.

Von der Leyen a mulțumit Paraguayului pentru găzduire și a apreciat „ambiția și curajul” care au construit proiectul sud-american de integrare. Ea a subliniat că legătura UE–Mercosur depășește o simplă negociere tehnică, fiind „despre conectarea continentelor” și o „istorie lungă de valori împărtășite și destine care se întretaie”.

În fața liderilor din Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay, președinta CE a amintit că acordul a fost „un sfert de secol în pregătire”, rezultatul „muncii neîntrerupte a multor oameni, supraviețuind schimbărilor de guverne și nenumăratelor runde de discuții”. Documentul va crea „cea mai mare zonă de liber-schimb din lume”, reprezentând aproape o cincime din PIB-ul global și deschizând oportunități pentru aproximativ 700 de milioane de cetățeni.

Ursula von der Leyen a detaliat principalele trei direcții ale acordului UE–Mercosur. În plan economic, ea a subliniat că „beneficiile sunt clare”, Europa fiind deja „al doilea cel mai mare partener comercial al Mercosur și cel mai mare investitor străin din regiune”. Eliminarea tarifelor, deschiderea achizițiilor publice și crearea unui cadru previzibil vor stimula investițiile și vor susține direct cele „30.000 de IMM-uri europene” care exportă în America Latină, generând noi locuri de muncă „de ambele părți ale Atlanticului”.

Al doilea punct al discursului a vizat clima și protecția mediului. Von der Leyen a menționat un „capitol solid privind comerțul și dezvoltarea durabilă”, subliniind angajamentul partenerilor de a se sprijini reciproc în tranziția către neutralitatea climatică. Ea a mai evidențiat că Europa va avea acces mai facil la materiile prime necesare tranziției sale, iar investițiile europene vor contribui la transformarea durabilă a economiilor Mercosur.

”Aşa ar trebui să funcţioneze comerţul: parteneri cu puncte forte complementare, care se susţin reciproc”, a spus preşedinta CE.

În finalul discursului, Ursula von der Leyen a accentuat dimensiunea geopolitică a parteneriatului, subliniind că importanța sa „nu poate fi subestimată”. Ea a explicat că UE și Mercosur vor reprezenta o platformă comună de acțiune pe probleme globale, de la protecția mediului până la reformarea instituțiilor internaționale, adăugând că „atunci când cele două regiuni vorbesc cu o singură voce pe scena globală, lumea ascultă”.

Președinta CE a încheiat cu o referință culturală, evocând figura scriitorului paraguayan Augusto Roa Bastos, care a trăit mulți ani în Europa și a predat literatura latino-americană în Franța. Povestea sa, a spus von der Leyen, reflectă legătura profundă dintre cele două continente, construită de oameni care „au iubit ambele lumi și le-au făcut mai puternice”.

Șefa Comisiei Europene a afirmat că această nouă etapă a relației UE–Mercosur transformă prietenia într-o „forță mai mare”, deschisă spre un viitor comun.