Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, susține că Guvernul Bolojan trebuie să aprobe pachetul de reforme pentru administraţie. El a explicat că documentul este aproape finalizat şi se fac ultimele verificări pentru a nu avea probleme de neconstituţionalitate, astfel încât să poată fi adoptat ca ordonanţă de urgenţă.

Ministrul a mai zis că acest pachet se află în discuţie încă din iulie-august anul trecut. El a adăugat că ar fi fost mai bine pentru situaţia politică şi pentru coaliţie dacă măsurile ar fi intrat în vigoare anul trecut, pentru că includ şi reduceri ale cheltuielilor statului, care sunt necesare. În opinia lui, Guvernul Bolojan ar trebui să se concentreze pe acest pachet şi să îl adopte, într-o formă sau alta, în zilele următoare.

„Pe masă avem acest pachet de administraţie, din iulie-august anul trecut. Am mai declarat şi susţin în continuare că era foarte bine, sau era mult mai bine, pentru situaţia politică, inclusiv a coaliţiei, ca acest pachet să fie intrat în vigoare anul trecut, să fi avut măsuri prin care şi statul îşi reduce din cheltuielile publice, pentru că aceste măsuri de reducere a cheltuielor statului sunt necesare şi eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem pe masă. Pe masă avem acest pachet şi acest pachet trebuie să fie promovat, într-un fel sau altul, în zilele următoare”, a declarat Attila.

Cseke Attila a zis că nu are sens să se deschidă alte subiecte sau să se facă alte schimbări înainte de a se ocupa de pachetul de reforme pentru administraţie, pentru că acesta este ceea ce contează acum.

El a precizat că obiectivul coaliţiei, pe care toată lumea l-a acceptat, este să se ocupe de acest pachet. Ministrul a explicat că pachetul trebuie aprobat şi implementat, iar în prezent se fac ultimele verificări ca să nu existe probleme de neconstituţionalitate, astfel încât să poată fi adoptat ca ordonanţă de urgenţă.