În același timp, anumite medicamente pot determina rezultate pozitive la testele rapide antidrog utilizate de Poliția Română, ceea ce poate duce la suspendarea temporară a permisului de conducere până la clarificarea situației prin analize de laborator.

Medicul Radu Țincu, medic primar anestezie și terapie intensivă și expert în toxicologie, subliniază că siguranța la volan nu presupune doar respectarea regulilor de circulație, ci și prudență în administrarea tratamentelor medicamentoase. Chiar și medicamentele uzuale pot afecta capacitatea de reacție și pot genera rezultate pozitive la testele rapide din trafic.

Potrivit explicațiilor oferite de medicul Radu Țincu, există două tipuri principale de teste pentru depistarea substanțelor psihoactive: testele rapide DrugTest, utilizate în trafic cu rol orientativ, și testele de laborator. Un rezultat pozitiv obținut în urma unui DrugTest nu are valoare definitivă și este urmat obligatoriu de recoltarea probelor biologice, care sunt analizate în laboratoarele de toxicologie ale Institutului de Medicină Legală.

Analizele de laborator oferă un grad ridicat de certitudine, deoarece identifică exact structura chimică a substanțelor prezente în organism și nu pot genera rezultate fals pozitive. În schimb, testele rapide pot produce erori, deoarece unele medicamente au o structură chimică asemănătoare cu cea a substanțelor interzise și pot fi interpretate greșit de aparatele de testare.

„Există două categorii principale de teste utilizate pentru depistarea substanțelor psihoactive: testele rapide efectuate de Poliția Română (DrugTest), cu rol orientativ, și testele de laborator. Un rezultat pozitiv obținut în urma unui DrugTest nu are valoare definitivă și este întotdeauna urmat de recoltarea probelor biologice, care sunt analizate ulterior într-un laborator de toxicologie din cadrul Institutului de Medicină Legală. Analizele de laborator oferă un grad ridicat de certitudine, întrucât identifică exact structura chimică a substanței, motiv pentru care nu pot genera rezultate fals pozitive. În schimb, în cazul testelor rapide pot apărea astfel de erori, deoarece anumite medicamente care au o structură chimică asemănătoare cu cea a unor substanțe interzise pot fi interpretate de aparat ca indicând un rezultat pozitiv”, a explicat Radu Țincu, medic primar anestezie și terapie intensivă, expert în toxicologie, pentru Digi24.

Expertul în toxicologie explică faptul că numeroase medicamente utilizate frecvent pot conduce la rezultate fals pozitive la testele rapide antidrog. Anumite antidepresive pot fi interpretate ca indicând prezența amfetaminelor. Unele antibiotice pot genera rezultate fals pozitive pentru opioide. Medicamentele utilizate în tratamentul afecțiunilor psihiatrice pot determina rezultate pozitive la testarea pentru benzodiazepine. De asemenea, unele antiinflamatoare nesteroidiene pot fi asociate cu rezultate fals pozitive pentru canabis. Totodată, anumite siropuri sau preparate pentru tuse pot produce reacții fals pozitive pentru fenciclidină.

„Anumite medicamente uzuale pot conține substanțe sau metaboliți cu structură chimică similară unor substanțe interzise (droguri), ceea ce poate conduce la rezultate fals pozitive în cazul testelor rapide antidrog utilizate de poliție în trafic”, a mai spus medicul pentru sursa menționată.

Există și medicamente care conțin efectiv substanțe psihoactive, utilizate legal în scop terapeutic. Un exemplu este asocierea dintre ibuprofen și codeină, unde codeina face parte din clasa opioidelor. În aceste situații, rezultatul pozitiv reflectă prezența reală a substanței în organism, nu o eroare de testare.

Medicul Radu Țincu atrage atenția că aceste aspecte evidențiază caracterul orientativ al testelor rapide și importanța confirmării prin analize de laborator. În cazul în care o persoană nu a consumat substanțe psihoactive, dar obține un rezultat pozitiv la DrugTest, analiza de confirmare trebuie să stabilească, în maximum 48 de ore, dacă substanța este sau nu prezentă în organism.

„Există și medicamente care conțin în mod real substanțe cu efecte psihoactive, utilizate legal în tratamentul unei game variate de afecțiuni. Un exemplu este ibuprofenul asociat cu codeină, unde codeina este o substanță din clasa opioidelor. În astfel de situații, rezultatele testelor pot indica prezența substanței respective nu ca urmare a unei erori, ci pentru că medicamentul conține efectiv componenta psihoactivă. Aceste situații subliniază caracterul orientativ al testelor rapide (pot fi reacții fals pozitive) și necesitatea confirmării oricărui rezultat pozitiv prin analize de laborator specializate. Este important ca populația să fie informată că, în situația în care o persoană nu a consumat nicio substanță cu efect psihoactiv, dar obține un rezultat pozitiv la testarea rapidă efectuată de poliție, analiza de confirmare realizată de institutele de medicină legală trebuie să stabilească, într-un termen de cel mult 48 de ore, dacă substanța respectivă este sau nu prezentă în organism”, a mai spus Radu Țincu.

Ministerul Sănătății a publicat în Monitorul Oficial lista completă a medicamentelor care conțin substanțe psihoactive, listă care este actualizată periodic și accesibilă publicului. Aceasta este aprobată prin ordin de ministru, în baza Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, și stabilește clar medicamentele care pot influența atenția, capacitatea de reacție și timpii de răspuns.

Lista medicamentelor autorizate în România care pot afecta capacitatea de a conduce a fost elaborată de comisiile consultative și direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, împreună cu Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România, având ca scop informarea populației cu privire la medicamentele cu efecte psihoactive, eliberate cu sau fără prescripție medicală.

Medicul Radu Țincu explică faptul că timpul de remanență al substanțelor provenite din medicamente depinde de compoziția acestora, de doză și de particularitățile metabolice ale fiecărei persoane. În general, majoritatea substanțelor active nu persistă în sânge mai mult de 24 de ore. În urină, însă, metaboliții pot fi detectabili până la aproximativ 48 de ore.

Din punct de vedere medical, prezența substanței în sânge este relevantă deoarece indică expunerea actuală a sistemului nervos și un posibil efect asupra capacităților psihomotorii. Prezența metaboliților doar în urină nu indică neapărat influența activă a substanței. Dacă analiza sanguină indică valoare zero, se poate afirma cu certitudine că persoana nu se află sub influența substanței respective.

„Timpul de remanență al substanțelor provenite din medicamente în organism diferă în funcție de compoziția acestora, de doză și de particularitățile metabolice ale fiecărei persoane. În general, majoritatea substanțelor active din medicamente nu persistă în sânge mai mult de 24 de ore de la administrare. În schimb, în urină pot fi identificați metaboliți ai acestor substanțe, care pot rămâne detectabili până la aproximativ 48 de ore de la momentul administrării medicamentelor. Din punct de vedere medical, prezența substanței în sânge este relevantă, deoarece indică expunerea actuală a sistemului nervos la substanță și, implicit, un potențial efect asupra capacităților psihomotorii. Urina reprezintă un compartiment de excreție, iar identificarea metaboliților la acest nivel nu reflectă neapărat o influență activă asupra organismului în momentul testării. În situația în care analiza sanguină indică o valoare zero, iar în urină sunt prezenți doar metaboliți, se poate afirma cu certitudine că persoana respectivă nu se află sub influența substanței în cauză”, a mai spus medicul specialist pentru sursa menționată.

Specialiștii recomandă ca medicamentele care pot afecta capacitatea de a conduce să fie identificate prin informațiile din prospect. Acolo este menționat explicit dacă administrarea impune precauții la volan. Aceste avertismente trebuie tratate cu maximă seriozitate, deoarece reacțiile organismului pot varia de la o persoană la alta.

Chiar și în lipsa unor simptome evidente, precum somnolența sau tulburările de coordonare, pot apărea efecte subtile, cum ar fi întârzierea timpilor de reacție sau diminuarea vigilenței. Din acest motiv, recomandarea medicală este ca șoferii aflați sub tratament să evite conducerea autovehiculelor dacă prospectul indică riscuri în acest sens.

Medicamentele și suplimentele alimentare care pot afecta capacitatea de a conduce sunt marcate distinct pe ambalaj cu un simbol de avertizare reprezentat de un triunghi cu laturi roșii și un semn de exclamare negru în centru, încadrat într-un pătrat alb.

Medicamentele care conțin substanțe psihoactive pot determina deprimarea sistemului nervos central, explică specialistul în toxicologie. Acest mecanism duce la încetinirea funcțiilor cerebrale esențiale pentru atenție, concentrare, proces decizional și timpi de reacție. În aceste condiții, percepția stimulilor din mediul extern este afectată, iar reacția la situații neprevăzute poate fi întârziată.

Un exemplu frecvent îl reprezintă medicamentele utilizate în tratamentul virozelor, care pot induce somnolență. În astfel de situații, conducerea autovehiculelor nu este recomandată, deoarece riscul de accidente crește semnificativ. Deși pot apărea și tulburări de vedere, principala problemă rămâne scăderea capacității creierului de a analiza rapid informațiile și de a transmite comenzi eficiente.

De asemenea, medicul primar psihiatru Maria Roman, specialist în terapie transcraniană, a explicat pentru sursa menționată că medicamentele psihotrope cu potențial de dependență sunt în special benzodiazepinele. Acestea sunt utilizate în tratamentul crizelor epileptice, fobiilor, stresului, anxietății, depresiei, atacurilor de panică și dependenței de alcool. Exemplele includ Xanax, Diazepam, Lorazepam și Midazolam. Aceste medicamente se prescriu doar cu rețetă, cu acordul medicului psihiatru, pe perioade scurte, de regulă între patru și șase săptămâni.

Administrate pe termen lung, benzodiazepinele pot crea dependență, deoarece organismul dezvoltă toleranță și necesită doze din ce în ce mai mari. Pot apărea ulterior stări de sevraj, manifestate prin stare generală de rău, tremur, pierdere de atenție, probleme de concentrare sau memorie și atacuri de panică.

„Medicamentele care conțin substanțe psihotrope (psihoactive) care pot să producă dependență sunt, în special cele din clasa Benzodiazepine. Sunt utilizate pentru tratarea mai multor tipuri de afecțiuni medicale precum: crize epileptice, fobii, în anumite situații de stres, anxietate, depresie, atacuri de panică, dependență de alcool etc (exemplu: Xanax, Diazepam, Lorazepam, Midazolam etc). Se prescriu doar cu rețetă, cu acordul medicului specialist psihiatru, în perioade scurte de timp, de preferabil să nu depășească 4 maxim 6 săptămâni (depinde de fiecare caz în parte). Utilizate pe termen lung, la nivel cerebral, medicamentele psihotrope pot crea o dependență. Dozele de medicamente recomandate trebuie să fie minime, altfel se poate crea această stare de dependență, corpul tolerează deja substanța și cere mai mult. Ulterior, pot apărea stările denumite sevraj, care se caracterizează prin stare generalizată de rău, tremur, pierdere de atenție, concentrare sau memorie, chiar și atacuri de panică”, a explicat Maria Roman, medic primar psihiatru, pentru Digi24.

Medicul psihiatru atrage atenția că benzodiazepinele utilizate în doze mari și pe termen lung pot afecta memoria, mai ales la persoanele vârstnice. Consumul de medicamente psihoactive poate afecta capacitatea de concentrare și poate genera tulburări comportamentale, inclusiv demență. De asemenea, medicamentele cu conținut ridicat de codeină și cele din clasa antidepresivelor pot influența negativ capacitatea de reacție și concentrare, cu efect direct asupra siguranței la volan.