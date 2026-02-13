România a intrat în recesiune tehnică! Produsul Intern Brut, ajustat sezonier, estimat pentru trimestrul III 2025, a fost de 486,793 miliarde de lei la prețuri curente, înregistrând o scădere reală de 0,2% față de trimestrul anterior, dar o creștere de 1,5% comparativ cu trimestrul III 2024, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică (INS) pe 9 ianuarie 2026.

Recesiunea tehnică este definită ca o scădere a PIB-ului real ajustat sezonier în două trimestre consecutive, comparativ cu perioadele precedente. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în trimestrul IV 2025, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere de 1,9% față de trimestrul anterior, iar comparativ cu același trimestru din 2024, PIB-ul a scăzut cu 1,6%.

În seria brută, PIB-ul din trimestrul IV 2025 a crescut ușor, cu 0,1%, față de același trimestru din 2024, iar pe întreg anul 2025, Produsul Intern Brut a înregistrat o creștere de 0,6% comparativ cu 2024.

Revizuirea seriei brute trimestriale, prin includerea estimării pentru trimestrul IV 2025, a condus la recalcularea seriei ajustate sezonier, ajustând indicii de volum în raport cu a doua variantă provizorie pentru trimestrul III 2025, publicată pe 9 ianuarie 2026. Astfel, rezultatele pentru trimestrul I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%; pentru trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, de la 101,1% la 101,0%; iar pentru trimestrul III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, de la 99,8% la 99,9%.

Seriile ajustate sezonier sunt recalculate trimestrial, în conformitate cu practica europeană.

Alexandru Nazare a afirmat că este posibil ca un trimestru să înregistreze o scădere economică, însă a făcut un apel la calm. El a subliniat că România nu se confruntă cu o criză majoră și că situația actuală nu poate fi comparată cu cea din 2009.

„Nu pot să va confirm, indiferent de anunțul care se va publica mâine și este posibil să fie un trimestru negativ (,,,) vreau sa fac un apel la rațiune și la calm. Dacă am fi fost puși în fața unei crize majore, primii ar fi observat investitorii. Dar ei sunt din ce în ce mai optimiști. (…) Nu există nici o comparație între ce se întâmplă acum cu ce s-a întâmplat în 2009”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a transmis că investitorii rămân optimiști și că măsurile adoptate în 2025 au prevenit o criză mai severă, care ar fi putut impune intervenția FMI și aplicarea unor măsuri mai drastice.