Bogdan Ivan a afirmat explicit că, în acest moment, nu consideră realistă formarea unei alianţe între Partidul Social Democrat şi Alianţa pentru Unirea Românilor, subliniind că nu identifică suficiente motive care să susţină un asemenea demers politic.

Întrebat sâmbătă, la Digi 24, dacă este posibilă o colaborare între PSD şi AUR, ministrul Energiei a răspuns fără echivoc:

„Nu o văd în viitorul apropiat. Nu o văd funcţională. Nu văd argumente suficiente pentru ea”, a declarat Bogdan Ivan.

Prin această poziţionare, Bogdan Ivan transmite un mesaj clar în interiorul spectrului politic, delimitând PSD de un potenţial parteneriat cu AUR şi sugerând că, din punctul său de vedere, nu există o bază solidă pentru o astfel de construcţie politică.

În cadrul aceleiaşi intervenţii televizate, discuţia a fost extinsă şi către zona administrativă, fiind rugat să opteze între Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu pentru funcţia de CEO al unei companii. Răspunsul ministrului a evidenţiat diferenţe de profil între cei doi lideri politici.

„Ilie Bolojan cred că s-a potrivit mai bine ca director financiar. Ca CEO, mai pragmatic şi mai vizionar spre dezvoltare, Sorin Grindeanu”, a răspuns Bogdan Ivan.

Prin această formulare, Bogdan Ivan a conturat o distincţie între un profil orientat preponderent spre rigoare financiară şi unul axat pe dezvoltare şi viziune strategică, fără a transforma comparaţia într-un atac direct la adresa vreunuia dintre cei doi.

În a doua parte a intervenţiei, Bogdan Ivan a abordat tema cheltuielilor publice şi a modului în care statul român îşi gestionează resursele, insistând asupra necesităţii echilibrului între disciplină bugetară şi investiţii în dezvoltare.

Ministrul Energiei a arătat că există numeroase cheltuieli pe care le consideră nejustificate la nivel central, dar a atras atenţia că soluţia nu poate fi limitată la reducerea mecanică a costurilor.

„Sunt foarte multe cheltuieli aberante ale statului şi în special ale Guvernului, nu ale primarilor din localităţi în care ei, de foarte multe ori, se gestionează şi au proiecte foarte bune de investiţii. Dar trebuie pus la loc şi dezvoltare economică. Oamenii au nevoie de speranţă şi au nevoie să înţeleagă din partea noastră că nu stăm ca nişte contabili toată ziua, doar tăiem, tăiem. Nu poţi să pui un contabil în fruntea unei companii, pentru că atunci el se va uita la fiecare cost. În fruntea unei companii ai nevoie de viziune, dezvoltare şi de risc. Iar noi astăzi suntem într-un moment în care întreaga scenă mondială se schimbă, întregul raport de forţe mondial se schimbă”, a declarat Bogdan Ivan.

Declaraţia sa a generat imediat întrebări privind o eventuală referire la premierul Ilie Bolojan, perceput în spaţiul public ca un adept al disciplinei financiare stricte. Ministrul a respins însă interpretarea potrivit căreia ar fi făcut o trimitere directă la şeful Guvernului.

Clarificând contextul afirmaţiilor sale, Bogdan Ivan a precizat:

„Nu, vorbeam de principii, iar astăzi noi, în loc să ocupăm un loc important la masa deciziilor la nivel mondial pe energie, pe zona strategică, militară, pe rolul nostru în bazinul Mării Negre ca principal jucător, noi stăm şi ne mâncăm în detalii de-astea foarte multe, care, în mod normal, ar trebui să fie subiecte marginale”, a spus Ivan.

Prin aceste declaraţii, ministrul Energiei a pus accent pe poziţionarea României într-un context internaţional marcat de transformări rapide, susţinând că statul trebuie să îşi consolideze rolul strategic în domenii precum energia şi securitatea regională, în loc să rămână blocat în dispute administrative sau ajustări bugetare minore.