România se află la o răscruce economică. Scăderea PIB-ului pe două trimestre consecutive indică o recesiune tehnică, iar politica fiscală actuală pune presiune pe antreprenori și consumatori.

Într-un mesaj recent pe Facebook, Rareș Bogdan avertizează că suprataxarea și reglementările excesive nu vor salva economia, ci o vor sufoca.

Premierul evită termenul de „criză economică”, dar realitatea este clară: creșterea TVA și tăierile fiscale aplicate după modelul anului 2010 riscă să împingă România într-o stagnare prelungită.

Deficitul bugetar trebuie redus, dar abordarea prin impozite suplimentare și tăieri fără strategie este periculoasă, arată Rareș Bogdan.

”Premierul României evită cuvântul „criză economică”. Înțeleg de ce. Oficial, două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului înseamnă recesiune tehnică. Iar criza este provocată adesea de șocuri externe, cum a fost în perioada 2008-2009, în timp ce acum, problemele vin din interior. Cotentextul internațional ne-ar ajuta dacă ne-am pricepe să jucăm. Revenind la probleme: creșterea de taxe și tăierile fără logică, cu efect devastator asupra populației și investitorilor. Sper ca Ilie Bolojan să aibă un plan B sau ca planul A să se bazeze pe o strategie bine calculată, pentru că cifrele arată foarte prost. Mă întreb, însă, cum să faci aceleași greșeli și să te aștepți la rezultate diferite? Tăierile și creșterea TVA din 2010, despre care FMI a recunoscut că au fost erori, le repetăm în 2025 și ne felicităm că am salvat economia? Anul trecut, deficitul bugetar a scăzut cu 6 miliarde de lei, sub țintă, iar pentru a atinge în 2026 ținta de 6%, ar trebui reduse 16 miliarde. De unde?? Bazându-se pe tăieri și creșterea TVA, premierul n-a făcut mare brânză. Cum, oare, sfetnicii care îi spuneau fostului premier să nu crească taxele le-au indicat premierului liberal drept soluție? Și tot ei, probabil, afirmă că scăderea consumului este normală. Nu, domnilor! Normalitatea este să ajuți antreprenorii să crească, să le oferi facilități fiscale, să nu-i împingi către munca la negru! Să reduci cota pentru sectoare cu efect de multiplicare (construcții, energie eficientă), să reduci impozite pe contul de investiții ca să ții capitalul în țară, să producă! Un regim mai prietenos pentru firmele mici, scăderea costului muncii, stabilitate și predictibilitate fiscală!”, spune Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan subliniază că economia se poate însănătoși doar prin măsuri liberale:

Reducerea taxelor pentru firme mici și medii

Facilități fiscale pentru sectoare cu efect multiplicator (construcții, energie, infrastructură)

Predictibilitate fiscală și stabilitate pentru investitori

Menținerea capitalului în țară prin stimularea investițiilor

Situația pieței imobiliare este îngrijorătoare:

Datoriile dezvoltatorilor: 35 miliarde lei (dublu față de acum 10 ani)

Stocuri de apartamente nevândute: peste 10 miliarde lei

În București, 2.300 de dezvoltatori sunt în risc major de insolvență

Această criză afectează nu doar sectorul imobiliar, ci și întreaga economie și forța de muncă.

Rares Bogdan insistă pe necesitatea atragerii fondurilor internaționale și proiectelor mari:

JP Morgan, Blackrock, Vanguard, Moubadala

Investiții în energie, agricultură, infrastructură și resurse minerale

Construirea de coridoare energetice regionale

Valorificarea oportunităților de reconstrucție din Ucraina și Siria

Politica economică nu trebuie să fie despre „cut cost”, ci despre think big și investiții strategice.