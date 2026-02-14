În 2025, averile celor mai bogați antreprenori au crescut accelerat, pe fondul expansiunii inteligenței artificiale, care a devenit principalul motor al piețelor financiare globale.

Dacă revenirea lui Donald Trump la Casa Albă pentru al doilea mandat a dominat scena politică, în plan economic atenția s-a concentrat aproape exclusiv asupra boom-ului din tehnologie, potrivit Business Insider.

Creșterea accelerată a investițiilor în inteligență artificială a împins la niveluri record capitalizarea unor companii precum Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta și Tesla. Împreună, aceste grupuri au depășit pragul de 20.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră, performanță care s-a reflectat direct în averile celor mai bogați 10 bărbați din lume.

Clasamentul celor mai bogați, realizat de Bloomberg, nu a suferit modificări majore față de finalul anului precedent. Totuși, în 2025 apare un nume nou în top 10: Sergey Brin.

Cofondatorul Google a revenit spectaculos în clasament, ocupând poziția a patra, după ce în 2024 nu figura în acest grup select. Intrarea sa în top coincide cu ieșirea lui Bill Gates, cofondatorul Microsoft, care a devenit în acest an miliardarul cu cele mai mari pierderi.

Lista celor mai bogați 10 bărbați din lume este condusă detașat de Elon Musk, CEO al Tesla, SpaceX, X și xAI, cu o avere netă de 627.000 milioane de dolari la 30 decembrie 2025. Magnatul a adăugat în acest an 194.000 milioane de dolari la averea sa, consolidând un avans de peste 350.000 milioane de dolari față de următorul clasat.

Pe locul al doilea se află Larry Page, cofondator Google și fost CEO al Alphabet, cu o avere de 270.000 milioane de dolari, după un câștig anual de 101.000 milioane. Podiumul este completat de Jeff Bezos, fondator și președinte executiv al Amazon, cu 255.000 milioane de dolari avere netă.

Top 10 al celor mai bogați bărbați din lume este completat de:

Elon Musk – 627.000 milioane de dolari

Larry Page – 270.000 milioane de dolari

Jeff Bezos – 255.000 milioane de dolari

Sergey Brin, cofondator Google – 251.000 milioane de dolari

Larry Ellison, cofondator și președinte Oracle – 248.000 milioane de dolari

Mark Zuckerberg, CEO Meta – 233.000 milioane de dolari

Bernard Arnault, președinte și CEO LVMH – 205.000 milioane de dolari

Steve Ballmer, fost CEO Microsoft și proprietar al echipei Los Angeles Clippers din NBA –170.000 milioane de dolari

Jensen Huang, cofondator și CEO Nvidia – 156.000 milioane de dolari

Warren Buffett, președinte și CEO Berkshire Hathaway – 151.000 milioane de dolari

Indicele Miliardarilor Bloomberg include cele mai bogate 500 de persoane din lume și este actualizat zilnic la închiderea bursei de pe Wall Street. Pentru această analiză au fost luate în calcul datele din 30 decembrie 2025.

Anul 2025 a produs un lider incontestabil în rândul celor mai bogați oameni din lume. Elon Musk nu doar că își păstrează prima poziție, ci este și persoana care a câștigat cel mai mult într-un singur an: 194.000 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 164.925 milioane de euro.

Larry Page, cu un plus de 101.000 milioane de dolari, și Sergey Brin, cu 92.300 milioane, se află printre cei mai mari câștigători ai anului. Lor li se adaugă Larry Ellison, cu 56.200 milioane, și Jensen Huang, cu 41.500 milioane de dolari câștigați în 2025.

Dacă sunt adunate câștigurile înregistrate de Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos, Sergey Brin, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Bernard Arnault, Steve Ballmer, Jensen Huang și Warren Buffett, suma totală ajunge la 586.810 milioane de dolari. Chiar și această valoare cumulată rămâne sub averea individuală a lui Elon Musk, un indicator care îl consolidează drept principalul beneficiar al boom-ului tehnologic din acest an.

Structura clasamentului arată o dominare clară a sectorului tehnologic în rândul celor mai bogați. Opt dintre cei 10 miliardari își datorează averile direct companiilor din tehnologie, fie că este vorba despre software, comerț electronic, rețele sociale sau inteligență artificială.

Singurele excepții sunt Bernard Arnault, liderul grupului de lux LVMH, și Warren Buffett, investitorul american care și-a construit averea prin participații în numeroase companii și care se retrage în acest an, la peste 95 de ani.

Din punct de vedere geografic, antreprenorii americani domină topul. Primul european apare abia pe poziția a șaptea, Bernard Arnault, reprezentant al Franței. În primele 10 poziții nu figurează nicio femeie. Prima femeie din clasament este Alice Walton, moștenitoare a imperiului Walmart, care ocupă locul 15, cu o avere netă de 134.000 milioane de dolari. Frații săi, Jim Walton și Rob Walton, o devansează, ocupând pozițiile 12 și 14.

În contrast cu ascensiunea celor mai bogați din tehnologie, anul 2025 consemnează și un recul major. Bill Gates a pierdut 40.800 milioane de dolari în acest an, echivalentul a peste 34.600 milioane de euro.

Chiar și după această scădere, cofondatorul Microsoft rămâne unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere netă de 118.000 milioane de dolari. Totuși, pierderile l-au împins pe poziția a 16-a în clasament, marcând ieșirea sa din top 10 al celor mai bogați bărbați din lume.