Planurile analizate în prezent de SUA indică faptul că o eventuală operațiune militară împotriva Iranului ar urma să fie mai complexă decât precedentele acțiuni îndreptate asupra infrastructurii nucleare iraniene.

Doi oficiali americani, care au vorbit pentru Reuters sub protecția anonimatului, au precizat că planificarea actuală depășește nivelul atacurilor lansate asupra facilităților nucleare iraniene din iunie 2025 și presupune o desfășurare de forțe și resurse pe o perioadă mai lungă. Potrivit acestora, strategia luată în calcul nu se limitează la obiectivele nucleare, scrie presa străină.

Conform acelorași surse, armata SUA ar urma să vizeze, într-un asemenea scenariu, nu doar infrastructura legată de programul nuclear, ci și clădiri guvernamentale și structuri de securitate ale regimului de la Teheran, în cadrul unei campanii militare de amploare.

Washingtonul anticipează că Iranul ar reacționa prin măsuri de represalii, ceea ce ar putea declanșa un ciclu prelungit de lovituri reciproce.

„Ne așteptăm la măsuri și atacuri de represalii din partea Iranului, care vor duce la un ciclu prelungit de lovituri reciproce pentru o perioadă”, a declarat sursa citată pentru Reuters.

În contextul acestor planuri, consilierii președintelui american au atras atenția asupra vulnerabilităților actuale ale dispozitivului militar american din Orientul Mijlociu și au recomandat amânarea unei decizii finale privind atacul.

Între 30.000 și 40.000 de militari americani sunt desfășurați în prezent în regiune, inclusiv în opt baze permanente. Potrivit informațiilor obținute de Reuters, aceste baze dispun de capacități limitate de apărare antiaeriană, insuficiente pentru a face față unei eventuale riposte iraniene de amploare.

Avioanele de luptă suplimentare necesare unei operațiuni extinse, așa cum este cea evocată de președintele Donald Trump, se află în prezent în baze din Europa sau pe teritoriul Statelor Unite, ceea ce presupune un interval de timp pentru redislocare și pregătire.

Trei oficiali americani, care au vorbit sub protecția anonimatului, au precizat că echipa de securitate națională i-a recomandat președintelui să amâne orice acțiune militară pentru a permite Pentagonului să își consolideze atât capacitatea ofensivă, cât și pe cea defensivă în cele 11 țări din regiune care ar putea deveni ținte ale unor eventuale atacuri iraniene.

Mișcările militare recente confirmă faptul că SUA își sporesc prezența navală în regiune, în paralel cu analiza opțiunilor militare împotriva Iranului.

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a primit ordin să se deplaseze din Marea Caraibilor către Orientul Mijlociu, potrivit informațiilor publicate de The Times of Israel. Decizia a fost raportată inițial de The New York Times, iar sursa citată a vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea discuta despre mișcările militare în curs.

Prin această relocare, două portavioane americane și navele de război care le însoțesc vor fi poziționate simultan în regiune, sporind capacitatea de reacție a forțelor navale ale SUA.

Anterior, Statele Unite au trimis în zona Golfului Persic portavionul USS Abraham Lincoln, consolidându-și astfel prezența militară după reprimarea violentă de către regimul de la Teheran a protestelor antiguvernamentale care au avut loc luna trecută în Iran.

Pe fondul acestor evoluții, președintele american intensifică presiunile asupra autorităților iraniene pentru a ajunge la un acord privind programul nuclear. „Ultima dată când Iranul a decis că este mai bine să nu încheie un Acord a fost lovit de operațiunea “Midnight Hammer”. Asta nu a funcționat bine pentru ei. Sperăm că de data aceasta vor fi mai rezonabili și mai responsabili”, a declarat președintele american, după o discuție cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.