Avansul cotațiilor a fost totuși limitat de publicarea raportului săptămânal, care a indicat o creștere considerabilă a stocurilor de țiței din Statele Unite.

Petrolul Brent s-a apreciat cu 1,22 dolari, respectiv 1,77%, ajungând la 70,02 dolari pe baril, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate a crescut cu 1,21 dolari (+1,89%), până la 65,17 dolari pe baril. Potrivit UBS, tensiunile geopolitice susțin prețurile, chiar dacă, în prezent, nu există perturbări concrete ale ofertei.

Marți, președintele Donald Trump a afirmat că ia în calcul trimiterea unui al doilea portavion în Orientul Mijlociu, în lipsa unui acord cu Iranul, pe fondul pregătirilor pentru reluarea negocierilor dintre Washington și Teheran. Discuții indirecte au avut loc săptămâna trecută în Oman, în paralel cu întărirea prezenței navale americane în regiune.

Analistul Tamas Varga, de la PVM Oil Associates, consideră că, deși retorica publică rămâne uneori tensionată, nu există indicii clare ale unei escaladări, iar Casa Albă mizează pe faptul că Iranul va fi, în cele din urmă, dispus să ajungă la un acord privind programele sale nuclear și de rachete.

În același timp, datele solide de pe piața muncii din SUA au oferit un sprijin suplimentar prețurilor petrolului. Creșterea puternică a numărului de locuri de muncă și scăderea ratei șomajului la 4,3% sugerează o economie rezilientă, întărind perspectivele unei cereri susținute pentru combustibili și produse petrochimice, potrivit Rystad Energy.

Stocurile de petrol ale Statelor Unite au înregistrat o creștere puternică, de 8,5 milioane de barili, ajungând la 428,8 milioane de barili, mult peste estimarea pieței, care indica un avans de doar 793.000 de barili. În același timp, producția internă „a revenit în forță și nu este departe de recordul istoric”, a declarat analistul Robert Yawger de la Mizuho.

OPEC și-a menținut, în linii mari, prognozele privind cererea și oferta pentru 2026, însă a atras atenția că necesarul global de petrol al cartelului ar urma să scadă cu aproximativ 400.000 de barili pe zi în trimestrul al doilea.

La nivel global, producția Rusiei a consemnat un declin de circa 0,6% în luna ianuarie. În paralel, Egiptul a solicitat companiilor petroliere internaționale să își dubleze producția până în 2030, anunțând că va revizui contractele existente pentru a încuraja investițiile în sector.