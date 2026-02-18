Vizita a avut loc în contextul fenomenelor meteo severe, iar Ilie Bolojan a primit o informare completă privind situația operativă la nivel național. Potrivit datelor prezentate de reprezentanții MAI, premierul a fost pus la curent cu intervențiile aflate în derulare pentru înlăturarea efectelor generate de condițiile meteorologice, precum și cu planul de acțiune pregătit pentru perioada în care codurile meteorologice continuă să producă efecte. Informarea a vizat atât măsurile deja adoptate, cât și coordonarea resurselor pentru gestionarea situațiilor din teren.

În ciuda condițiilor dificile, caracterizate prin viscol puternic, strat consistent de zăpadă și blocaje temporare pe căile de comunicație, autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime. De asemenea, nu au existat autoturisme blocate în zăpadă la care echipele de intervenție să nu poată ajunge.

Reprezentanții ministerului de Interne au precizat că nu au fost semnalate nici cazuri medicale la care echipajele să nu fi reușit să intervină, inclusiv în situațiile în care ambulanțele au întâmpinat dificultăți punctuale din cauza drumurilor înzăpezite. Intervențiile rapide și coordonarea eficientă a structurilor operative au contribuit la prevenirea agravării situațiilor din teren și la limitarea efectelor asupra populației.

Structurile MAI rămân mobilizate în teren pe toată durata perioadei cu fenomene meteo severe, iar coordonarea acțiunilor este asigurată la nivel central prin Centrul Național de Conducere Integrată.