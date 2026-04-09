Un raport publicat de FMI, citat de Reuters și care urmează să fie inclus în ediția viitoare a World Economic Outlook, arată că statele implicate în conflicte armate suferă pierderi economice severe.

Analiza indică faptul că economiile din zonele de conflict înregistrează, în medie, o scădere a producției de aproximativ 7% în primii cinci ani, iar efectele negative pot persista mai bine de zece ani.

Studiul nu analizează un conflict specific, ci se bazează pe date istorice din perioada 1946–prezent și pe evoluțiile bugetelor militare din 164 de țări.

Nivel record al conflictelor la nivel global

Potrivit FMI, anul 2024 a marcat un nivel extrem de ridicat al conflictelor:

peste 35 de state au avut războaie pe propriul teritoriu

aproape jumătate din populația globală a trăit în zone afectate de violențe

Pe lângă pierderile umane, aceste conflicte generează dezechilibre economice majore, inclusiv deprecierea monedelor naționale, scăderea rezervelor și accelerarea inflației.

Efectele conflictelor asupra economiei

Indicator economic Impact estimat Scădere producție -7% (în primii 5 ani) Durata efectelor negative peste 10 ani Țări afectate (2024) peste 35 Populație afectată global ~50%

Raportul subliniază că pierderile economice provocate de războaie sunt, în general, mai severe decât cele generate de crize financiare sau dezastre naturale.

Pe fondul tensiunilor geopolitice, bugetele de apărare au crescut semnificativ în ultimii ani.

Aproximativ jumătate dintre statele lumii și-au majorat cheltuielile militare în ultimii cinci ani, iar tendința este în creștere, în special în țările membre NATO, care vizează atingerea unui prag de 5% din PIB până în 2035.

În paralel, vânzările globale de armament s-au dublat în termeni reali în ultimele două decenii.

Studiul FMI arată că majorarea rapidă a cheltuielilor militare are consecințe directe asupra finanțelor publice.

Impact bugetar al creșterii cheltuielilor militare

Indicator fiscal Evoluție Creștere buget apărare +2,7% din PIB Deficit bugetar +2,6 pp din PIB Datorie publică +7 pp (în 3 ani)

Două treimi din aceste majorări sunt finanțate prin deficite mai mari, ceea ce poate susține temporar economia, dar amplifică inflația și presiunile fiscale pe termen lung.

Chiar și statele care nu sunt direct implicate în conflicte resimt efectele economice, în special cele aflate în proximitate sau care au relații comerciale cu zonele afectate.

FMI subliniază că importurile de armament generează beneficii economice limitate, în timp ce investițiile interne în infrastructură și industrie pot atenua impactul negativ și pot susține economia locală.

Analiza FMI evidențiază faptul că războaiele nu afectează doar pe termen scurt economiile, ci creează dezechilibre persistente, care pot dura mai mult de un deceniu.

În acest context, creșterea cheltuielilor militare și intensificarea conflictelor globale ridică riscuri majore pentru stabilitatea econ