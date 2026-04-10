În orașe precum Berlin, München sau Köln, mesajul „numai numerar” este încă foarte des întâlnit. Deși în alte state din Uniunea Europeană plata cu cardul sau telefonul este deja standard, în Germania atât comercianții, cât și consumatorii continuă să prefere numerarul.

Această realitate ar putea fi schimbată printr-o inițiativă pregătită de partidele CDU și SPD din Senatul german. Propunerea vizează introducerea unei obligații legale la nivel federal pentru magazine și localuri de a accepta cel puțin o metodă de plată digitală.

Potrivit informațiilor apărute în presa germană, inițiativa urmează să fie discutată oficial în cadrul unei întâlniri de coaliție programate pentru 20 și 21 aprilie. Scopul este eliminarea situațiilor în care clienții nu pot plăti decât cu numerar, iar dacă măsura va fi adoptată, plata cu cardul ar deveni o opțiune obligatorie, nu doar una facultativă, transmite Merkur.

În prezent, legislația din Germania le oferă comercianților libertatea totală de a decide cum încasează banii. Aceștia pot accepta doar numerar, doar card sau ambele variante. Există însă și reguli, de exemplu nu mai este permisă perceperea unor costuri suplimentare pentru plata cu cardul.

Chiar și așa, în practică, mulți comercianți impun limite minime pentru plățile digitale, cum ar fi plata cu cardul doar de la o anumită sumă. Aceste practici sunt legale, chiar dacă unele companii de carduri le descurajează. Inițiativa Berlinului ar putea schimba tocmai această libertate și ar introduce reguli mai clare la nivel național.

Autoritățile din Berlin susțin că această schimbare nu este doar despre confortul clienților, ci și despre transparență fiscală. Tranzacțiile în numerar sunt mai greu de controlat, iar acest lucru poate facilita evaziunea fiscală.

În acordul de coaliție la nivel federal, CDU, CSU și SPD au inclus deja ideea unei „libertăți reale de alegere” în plăți. Aceasta ar presupune ca fiecare comerciant să fie obligat să ofere atât plata în numerar, cât și cel puțin o metodă digitală.

Implementarea acestor planuri a întârziat până acum, iar pentru ca inițiativa să devină realitate este nevoie de sprijinul altor landuri în Bundesrat.

Nu toate sunt însă convinse. Bavaria a anunțat că va analiza propunerea înainte de a lua o decizie. Ministrul de Finanțe bavarez, Albert Füracker, a arătat că plățile digitale devin tot mai populare și mai ușor de utilizat, dar a subliniat că numerarul rămâne important.

Acesta a explicat că banii cash sunt rapizi, direcți și protejează viața privată, iar cetățenii trebuie să poată decide singuri cum plătesc, ceea ce arată că dezbaterea rămâne deschisă la nivel politic.